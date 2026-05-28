SimpleOne заменила Jira и Trello в vStack единой SDLC-платформой

Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) перешла с двух зарубежных сервисов: Jira и Trello, на российскую систему управления продуктовой разработкой SimpleOne SDLC. Платформа объединила процессы от планирования до поддержки технической дирекции в одном контуре и сохранила непрерывность работы Scrum-команд. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

vStack — разработчик отечественной платформы виртуализации корпоративного уровня. Продукт вендора позиционируется как отечественная альтернатива VMware, Nutanix и включена в реестр российского ПО. Для компании, развивающей собственное системное ПО, переход на импортонезависимые инструменты управления разработкой стал актуальной задачей после 2022 г., когда часть зарубежных сервисов оказалась недоступна для российских пользователей. В этих условиях компания перешла на SimpleOne SDLC.

До миграции vStack распределял управление разработкой между двумя системами. Команды использовали Jira, Trello для ведения задач, планирования и фиксации изменений, при этом единая модель работы с бэклогом, спринтами и релизами отсутствовала. Из-за этого данные о состоянии разработки были рассредоточены по разным инструментам, а часть информации дублировалась или велась в различных форматах в зависимости от команды.

Внедрение SDLC проходило в два этапа. На первом была развернута платформа и выполнена первичная настройка. Команде предоставили рабочий стенд, настроили доски для разработки. Система использовалась в базовом режиме как общее пространство для ведения работы, заменив разрозненные системы отслеживания задач.

Далее начался этап выстраивания полноценных процессов управления разработкой. Команда приступила к структурированию накопленного бэклога и формализации рабочих процессов. Были выстроены правила работы с релизами и дефектами, а также сформированы новые роли внутри процесса разработки. Постепенно vStack начал использовать более широкие возможности платформы для управления жизненным циклом разработки.

«В процессе развития продукта ключевым становится качество управления изменениями. До этого был разрозненный процесс — не было единой системы, от команды к команде решения менялись даже внутри vStack», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

В результате работа была выстроена в единой структуре: продукты и проекты разбиваются на эпики, фичи и задачи, а дефекты фиксируются на каждом этапе разработки. Это позволило синхронизировать работу команд и упростить управление задачами. В ближайших планах компании — настройка интеграции с GitLab для связывания задач с коммитами и ветками разработки, а также внедрение функциональности code review в рамках версии SimpleOne SDLC 1.9.0.

«Раньше команды vStack распределяли задачи между Jira, Trello и единой картины по разработке просто не существовало. Данные дублировались, форматы различались, синхронизация хромала. Переход на SimpleOne SDLC позволил собрать все в одном контуре: бэклог, спринты, дефекты, релизы — все работает в единой логике. Именно так мы и видим современное управление продуктовой разработкой: не набор разрозненных инструментов, а целостная платформа, где данные не теряются на стыках», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

