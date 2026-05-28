МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro с функциями мониторинга физического состояния и активности. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch FIT 5. Оформить предзаказ или приобрести устройства уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При оформлении предзаказа или покупке пользователи получат скидку в размере трех тысяч рублей. Кроме того, будут доступны сервисные привилегии, включающие 1 год Huawei Care+ бесплатно и 1 месяц специальной подписки в магазине циферблатов приложения «Huawei Здоровье» с доступом более чем к 100 тысячам премиальных дизайнов.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei Watch FIT 5 Pro – 22,99 тыс. руб.; Huawei Watch FIT 5 – 15,99 тыс. руб.

«С января по апрель 2026 г. в России было продано около 1,8 млн умных часов и фитнес-браслетов на сумму более 13,1 млрд руб. Несмотря на высокую конкуренцию и насыщение рынка, сегмент носимых устройств сохраняет стабильный спрос, что подтверждает интерес пользователей к новым моделям и продвинутым возможностям для повседневного использования», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О серии Huawei Watch FIT 5

Серия смарт-часов Huawei Watch FIT 5 отличается ярким и при этом универсальным дизайном, который подойдет под любой стиль пользователя и подчеркнет его индивидуальность. Huawei Watch FIT 5 доступны в пяти цветах: серебристом, сиреневом, белом, черном и зеленом. Huawei Watch FIT 5 Pro представлены в трех цветах: оранжевом, белом и черном.

В Pro-версии используется инновационный дизайн со вставками, выполненными в технике масляной живописи, что подчеркивает выразительность корпуса. Также версия Pro в белом цвете выполнена из прочного металла с эффектом нанокерамического покрытия. Благодаря этому часы имеют премиальный внешний вид и отличаются высокой прочностью.

Базовая версия отличается легкостью и компактностью. Размер корпуса составляет 42,9 × 38,2 мм, а толщина — 9,5 мм. Вес модели составляет 27 г (без учета ремешка). Старшая модель имеет размеры 44,5 × 40,8 × 9,5 мм и весит 30,4 г (без учета ремешка). При этом она выполнена с использованием премиальных материалов. Безель устройства изготовлен из титанового сплава, а рамка корпуса — из алюминиевого сплава. Дисплей защищен сапфировым стеклом с закругленными гранями.

Экран линейки стал еще ярче и удобнее. Huawei Watch FIT 5 оснащены экраном диагональю 1,82 дюйма с пиковой яркостью 2500 нит, а полезная площадь дисплея составляет 79%. Версия Huawei Watch FIT 5 Pro предлагает новый уровень пользовательского опыта благодаря экрану диагональю 1,92 дюйма с узкими рамками толщиной 1,8 мм, за счет чего полезная площадь увеличена до 83%. Пиковая яркость 3000 нит в версии Pro обеспечивает четкое отображение контента на экране даже под прямыми солнечными лучами.

Смарт-часы серии Huawei Watch FIT 5 поддерживают режим мини-тренировок, который позволяет поддерживать физическую активность даже во время загруженного дня. Упражнения можно выполнять в любом месте и без специального оборудования. Интерактивный циферблат с пандой демонстрирует короткие энергичные упражнения длительностью от 30 секунд до нескольких минут, которые легко повторить.

Смарт-часы серии Huawei Watch FIT 5 станут надежным спутником для активного отдыха на природе. Устройство может автоматически распознавать поездки на велосипеде и отображать данные виртуальной мощности и каденса в режиме реального времени, помогая точнее оценивать эффективность тренировок.

Huawei Watch FIT 5 Pro поддерживают профессиональные режимы тренировок на открытом воздухе. Режим кроссового бега предоставляет функции навигации по отрезкам, отображение графика изменения высот и расчет предполагаемого времени прибытия, чтобы пользователь мог уверенно перемещаться даже по сложным трассам.

Для любителей гольфа на смарт-часах доступны векторные карты более 17 000 полей для гольфа по всему миру. Функция автоматического поворота вида грина вслед за пользователем помогает эффективнее анализировать обстановку для точных ударов.

Huawei Watch FIT 5 Pro поддерживают мониторинг фибрилляции предсердий, предупреждения о подозрении на экстрасистолию, приложение «ЭКГ» и функцию определения жесткости артерий. Это позволяет выявлять возможные проблемы на ранних стадиях и своевременно принимать меры.

Также умные часы всей серии поддерживают функцию мониторинга женского здоровья с помощью датчика температуры, который отслеживает изменения температуры тела в области запястья и помогает прогнозировать даты менструации и овуляции, благодаря чему пользователи могут лучше понимать особенности своего организма.

Часы серии Huawei Watch FIT 5 оснащены батареей с высоким содержанием кремния, которая обеспечивает до 10 дней работы в режиме минимального использования и до 7 дней при обычном использовании. Одного заряда батареи хватит на целую неделю повседневного использования или коротких путешествий.

На умных часах также доступна функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.

