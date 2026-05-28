Innostage реализовал проект модернизации сети электросвязи на предприятии «Казаньоргсинтез», «Сибур»

Специалисты Innostage реализовали комплексный проект по замене устаревшей телефонной инфраструктуры на предприятии «Казаньоргсинтез», входящем в «Сибур». Совместно с командой заказчика в сжатые сроки было внедрено отечественное программно‑аппаратное решение «Протей» и развернута телекоммуникационная сеть с отказоустойчивой архитектурой, рассчитанная на 4 тыс. абонентских лицензий. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Предприятие Казаньоргсинтез поставляет на российский и мировой рынки более 170 наименований продукции. В частности, это единственный в стране производитель поликарбонатов, сэвилена, металлоценового полиэтилена – пластиков высокой прочности, один из крупнейших производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности. Казаньоргсинтез является стратегически значимым производственным комплексом для экономики Республики Татарстан. Все его заводы и вспомогательные подразделения располагаются в Казани на единой производственной площадке общей площадью около 4,2 кв. км, обладают совместной транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой.

Причины модернизации

Существующая система телефонии устарела и не обеспечивала поддержку современных протоколов (включая SIP 2.0), что ограничивало интеграцию с корпоративными ИТ‑сервисами. Также в рамках оценки рисков эксплуатации были выявлены вопросы, связанные с обеспечением поставок компонентов и поддержкой оборудования сторонних зарубежных производителей. Цель проекта — перейти на современное отечественное решение с централизованным управлением и мониторингом для повышения устойчивости и упрощения сопровождения.

Технологическое решение и реализация

В основе проекта — программный коммутатор «Протей‑imSwitch5», включенный в Реестр российского ПО. Команда Innostage совместно с вендором и ИТ‑службами заказчика внедрила виртуализированный Softswitch в конфигурации Active‑Active и развернула девять распределенных телеком‑узлов (медиашлюзов) локальной отказоустойчивости.

Решение интегрировано в существующий ИТ‑ландшафт предприятия: обеспечена совместимость с доменной службой, корпоративной системой объединённых коммуникаций, средствами информационной безопасности (включая SIEM) и реализована роль‑ориентированная модель доступа (RBAC). В рамках проекта был расширен нумерационный план до 6 знаков; сотрудники прошли обучение работе с новой системой.

Особенности работ

Работы проводились на действующем производстве со статусом повышенной опасности, что потребовало строгого соблюдения ТБ, использования взрывозащищённого оборудования и получения необходимых допусков. Инженерная команда сохранила доступность телефонных сервисов на всем этапе миграции.

«Новое решение отлично проявило себя в условиях непрерывного нефтехимического производства, продемонстрировало высокую отказоустойчивость и возможность полноценной интеграции в сложный ИТ-ландшафт. Мы рекомендуем его для тиражирования на других предприятиях нефтегазового сектора, энергетики и тяжелой промышленности», – сказал Артем Бочкарев, руководитель «ЦИТ Казань», «Сибур Коннект».

«Построение сети электросвязи на передовом импортозамещенном решении обеспечивает ее повышенную надежность и масштабируемость, что соответствует стратегическим задачам по развитию «Сибура». Проект на Казаньоргсинтезе выполнен «под ключ» в сжатые сроки – всего за три месяца. Его успешная реализация – это результат синергетического взаимодействия нашей команды со специалистами вендора и заказчика», – сказал Булат Зарипов, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Innostage.

«По результатам проекта заказчик получил надежное, технологически независимое решение, построенное на современных стандартах связи, с централизованным мониторингом, а также с гарантированной вендорской поддержкой. Надежная архитектура ПАК «Протей»«» имеет коэффициент готовности не менее 0,9999 и обеспечит не менее четырех часов автономной работы узлов связи при возможных перебоях электропитания. Решение соответствует целям и задачам формирования технологического суверенитета Российской Федерации», – сказал Илья Шефтор, менеджер по работе с ключевыми заказчиками «Протей ТЛ».