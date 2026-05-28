«Гравитон» поставил моноблоки для Федерального казначейства

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, осуществила поставку моноблоков для нужд Федерального казначейства Российской Федерации. Проект реализован в рамках закупочной процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Заказчиком выступило ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». В рамках контракта было поставлено 79 моноблоков «Гравитон» М45И с диагональю экрана 23,8 дюйма базе новой материнской платы «Яна» с чипсетом Intel Q670 с технологией vPro. Поставка выполнена в полном объеме.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Оборудование предназначено для оснащения рабочих мест сотрудников и соответствует требованиям закупочной документации, включая параметры функциональности и гарантийного обслуживания сроком 60 месяцев.

«Мы последовательно развиваем линейку российских решений для государственного сектора. Моноблоки М45И сочетают высокую производительность, надежность и соответствие требованиям регуляторов, что особенно важно для заказчиков федерального уровня», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

