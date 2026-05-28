«Фармика» и «ОКСИ» завершили проект по созданию новой системы закупок для АО «Челябинский областной аптечный склад»

АО «Центр развития электронных торгов» (оператор специализированной платформы для конкурентных закупок аптечных сетей «Фармика») и ООО «ОКСи» (разработчик системы «1С: Управление аптечной сетью») завершили интеграцию цифровых решений с внутренней системой учета АО «ОАС» (Челябинский областной аптечный склад). Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

В результате сформирована единая автоматизированная система, объединяющая процессы учета товаров, формирования заявок и проведения конкурентных торгов, обеспечивая оптимизацию цепочек поставок и повышение эффективности закупок медицинских товаров.

Проект, стартовавший в начале 2025 г., был нацелен на повышение уровня автоматизации закупок лекарственных средств и медицинских товаров. Ключевым элементом стал модуль «Автозаказ», который автоматически собирает данные о потребностях всей аптечной сети, формирует сводную заявку и ежедневно передает ее в платформу «Фармика» для проведения конкурентных торгов.

Технология интегрирована с нормативно-справочными системами — справочником номенклатуры, графиками поставок, а также условиями маркетинга и другими ключевыми данными. Это обеспечивает максимально эффективное проведение торгов, сокращает ручные операции и повышает прозрачность закупочного процесса, что напрямую влияет на снижение себестоимости и повышение экономической отдачи сети.

Дмитрий Сытин, руководитель платформы «Фармика»: «Работа над проектом включала длительный этап подготовки: мы настроили технологическое взаимодействие, вместе с заказчиком выстроили работу с дистрибьюторами и провели многократные тестовые торги. С марта 2026 г. первые шесть аптек Челябинского ОАС уже проводят реальные торговые сессии на платформе. В дальнейшем мы планируем расширять охват всей сети и к маю значительно увеличить объем закупок через конкурентные торги. Наш опыт показывает: наилучшие экономические результаты достигаются, если через электронную площадку проходит 80–90% общего объема закупок. Чем больше товарных позиций участвует в торгах, тем эффективнее конкуренция, что снижает цены и улучшает для аптечной сети условия сотрудничества с поставщиками».

Внедрение новой схемы организации закупок позволяет сократить сроки подготовки заявок, минимизировать ошибки и снизить трудозатраты сотрудников.

Игорь Иванов, директор ООО «ОКСи»: «Интеграция наших решений открывает новые возможности для оптимизации процессов закупки и учета медикаментов, позволяя существенно сократить временные затраты и повысить точность обработки данных».

Андрей Князев, генеральный директор АО «ОАС»: «Наша главная цель — повысить эффективность управления закупками через автоматизацию всего цикла. Совместная работа с платформой «Фармика» и «ОКСи» позволит снизить себестоимость закупок и улучшить качество обслуживания покупателей. Мы ожидаем долгосрочные положительные эффекты для региона, включая доступность качественных медикаментов и укрепление здоровья населения Челябинской области».

Реализованный проект не только автоматизировал ключевые процессы закупок и учета, но и создал платформу для масштабирования и аналитики. Следующий этап проекта будет сосредоточен на расширении охвата аптечной сети, увеличении доли закупок через конкурентные торги и внедрении инструментов прогнозирования и оптимизации цепочек поставок. Это позволит достигнуть высокой экономической эффективности, снизить закупочные расходы и повысить качество обслуживания конечного потребителя, укрепляя позиции Челябинской области среди лидеров по доступности и качеству медицинских товаров.