«1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0»

«1С-Рарус» модернизировал систему бюджетного учета и распорядительских функций Министерства труда и социальной защиты Республики Марий Эл. В результате перехода с редакции 1.0 на редакцию 2.0 «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» ведомство сохранило преемственность данных и улучшило контроль и управляемость финансирования подведомственных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл (Минтруда и соцзащиты РМЭ) осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в сферах реабилитации инвалидов, содействия занятости и защиты населения от безработицы, социального обслуживания.

Прежняя система министерства была построена на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, ред. 1.0», с большим объемом накопленных данных и значительными нетиповыми доработками под специфику распределения средств и учета соглашений с подведомственными учреждениями. Поддержка этой редакции производилась в ограниченном режиме и не позволяла оперативно реализовывать изменения законодательства и новых требований Минфина и Федерального казначейства.

Перед проектной командой «1С-Рарус» были поставлены цели: обеспечить непрерывность бюджетного учета после снятия текущего решения с поддержки, сохранить и развить специализированный функционал, улучшить взаимодействие с внешними системами Минфина РМЭ и повысить качество контроля за распределением бюджетных средств.

Специалисты офиса «1С-Рарус» в Йошкар-Оле выполнили анализ текущей модели учета, миграцию нормативно-справочной информации, остатков и оборотов из редакции 1.0 в редакцию 2.0. Также были перенесены данные об основных средствах, нематериальных активах и материальных запасах из системы департамента труда и занятости населения РМЭ.

Результаты проекта

Обеспечена непрерывность бюджетного учета и распорядительских функций во время перехода, без дублирования учета в двух системах и срывов финансирования подведомственных учреждений. Остатки на начало года и обороты текущего года перенесены с сохранением всех данных.

Сохранена и адаптирована ключевая нетиповая функциональность: учет соглашений с подведомственными учреждениями и учет переданных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. Часть функционала переведена на типовые механизмы «1С:БГУ 2.0» (в том числе по бланкам строгой отчетности и ряду счетов).

Унифицированы справочники и учетные регистры (инвентарные номера, элементы бюджетной классификации, центры материальной ответственности, регистры по основным средствам и нематериальным активам), что повысило качество и сопоставимость учетных данных.

Настроены и актуализированы механизмы обмена с внешними системами (Федеральное казначейство, Минфин Республики Марий Эл), включая обновленные форматы выгрузки/загрузки и регламентированную отчетность в соответствии с Приказом Минфина России № 61н.

Ускорены процессы подготовки пакета платежных документов и улучшен контроль распределения денежных средств по подведомственным учреждениям за счет нового функционала и расширенной аналитики.

В дальнейшем планируется развитие функционала работы с бюджетными ассигнованиями, уточнение механизмов учета по отдельным счетам, адаптация системы к изменениям законодательства и использование новых возможностей «1С:БГУ 2.0» по мере выхода обновлений.

Пользователи обучены работе в новой системе, организована опытно-промышленная эксплуатация, что стабилизировало работу и позволило оперативно учитывать замечания. «1С-Рарус» обеспечивает техподдержку системы и консультирует пользователей, а также участвует в дальнейшей оптимизации бизнес-процессов министерства.

Тагир Галимьянов, начальник управления информационных технологий Минтруда и соцзащиты Республики Марий Эл: «В результате проекта мы сохранили преемственность данных и работоспособность инструментария учета, настроили удобные для работы процессы и получили современную систему, которая учитывает требования законодательства. Сотрудники уверенно используют новые функциональные возможности, система упрощает нашу повседневную работу и открывает новые возможности для развития».

