В Перми разрабатывают роботизированную систему для лазерной наплавки металла в вакууме

Компания Promobot совместно с ООО «ИксВелд» и Пермским Политехом реализует проект по созданию отечественного роботизированного комплекса для лазерной проволочной наплавки металла в вакууме. Проект выполняется в рамках Программы Центра Развития Промышленной Робототехники. Проект планируется завершить к концу 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Речь идет не просто о применении промышленного робота в новой области, а о совместной разработке полноценного технологического комплекса, включающего роботизированную платформу, специализированное программное обеспечение, систему управления и оборудование для аддитивного производства в вакуумной среде.

Основой комплекса стал российский робот-манипулятор Promobot M13. В ходе проекта его программное обеспечение было существенно доработано под задачи управления процессами лазерной наплавки в вакууме и интеграции с технологическим оборудованием ООО «ИксВелд».

Одним из ключевых результатов кооперации стала разработка специализированного интерфейса управления роботом в реальном времени для платформы Promobot M13. Это позволило реализовать глубокую интеграцию роботизированного манипулятора с технологическим оборудованием и обеспечить выполнение сложных процессов лазерной наплавки в вакууме.

Подобные интерфейсы управления в реальном времени сегодня используются в ограниченном количестве промышленных роботизированных систем, поскольку требуют высокой стабильности программного обеспечения и синхронизации движения робота с параметрами технологического процесса. Разработка данного решения открывает возможности для реализации сложных сценариев управления в аддитивном производстве, роботизированной сварке и гибридных производственных системах.

Разрабатываемый комплекс предназначен для выращивания металлических изделий сложной геометрии методом лазерной проволочной наплавки в вакууме. Такой подход позволяет снизить уровень окисления металла, повысить качество изделий и обеспечить работу с материалами, чувствительными к атмосфере, включая титановые и алюминиевые сплавы.

Кроме того, использование вакуумной среды позволяет существенно сократить расход защитных газов и повысить стабильность технологического процесса. Технология ориентирована на применение в авиационной промышленности, энергетике, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, где особенно важны качество материала и воспроизводимость свойств изделий.

Максим Чугунов, генеральный директор Promobot: «Наша компания совместно с Пермским Политехом и его МИПом сейчас разрабатывает технологию мирового уровня - лазерную наплавку металла в вакууме с помощью робота. Для нас это не просто поставка манипулятора, а участие в создании нового промышленного решения, где робот становится частью сложной технологической системы».

Параллельно с разработкой комплекса ведется тестирование процессов, отработка режимов наплавки и развитие программного обеспечения. Команды Promobot и ООО «ИксВелд» совместно выполняют доработку как роботизированной платформы, так и технологической части системы.

При этом разработчики отмечают, что применение робота не ограничивается только аддитивным производством. Платформа может использоваться и для более широкого круга задач промышленной автоматизации, включая роботизированную сварку, наплавку и управление сложными технологическими процессами.

Дмитрий Трушников, директор ООО «ИксВелд»: «Проект позволил объединить компетенции в области робототехники, аддитивных технологий и промышленного программного обеспечения. В результате мы создаем не отдельные устройства, а полноценный отечественный комплекс для высокотехнологичного производства. Одним из важных результатов проекта стала разработка специализированного программного обеспечения управления роботом в реальном времени и его интеграция с системой лазерной наплавки. Это позволило адаптировать платформу Promobot M13 для задач роботизированной сварки и аддитивного производства высокого уровня сложности».

