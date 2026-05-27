CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

В Directum СЭД+ можно проверить полномочия представителя контрагента

В новой версии 26.1 пользователь может просмотреть полную картину полномочий представителя контрагента, включая их ограничения. Для этого не обязательно переходить на сайт реестра ФНС — информация отражается прямо в системе. Это стало возможно благодаря интеграции Directum СЭД+ с сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Directum.

В Directum СЭД+ усовершенствовали работу с электронными доверенностями контрагентов. Если из сервиса обмена поступают документы, которые подписал представитель партнера, то в системе автоматически создается и заполняется карточка машиночитаемой доверенности (МЧД). В ней заполняются имя, вид документа и его единый регистрационный номер. С лицензией на интеграцию с «Контур.Доверенность» в карточке также отражаются: ФИО представителя; сроки действия доверенности; статус в реестре ФНС; ограничения полномочий представителя контрагента.

Без лицензии на коннектор с «Контур.Доверенность» информацию по-прежнему можно проверить на сайте ФНС по кнопке в карточке документа.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Обновление особенно важно для юристов и других специалистов, которые взаимодействуют с контрагентами. Они получают быстрый доступ ко всем параметрам для проверки и минимизируют риски ошибок при работе с документами. При этом компания не берет на себя ответственность за хранение персональных данных, так как сам текст электронной доверенности контрагента можно не загружать.

Вендор продолжает развивать возможности межкорпоративного документооборота. В Directum СЭД+ можно обмениваться УПД и УКД с актуальными ставками НДС, реализована оценка надежности контрагента прямо в системе через интеграцию с «Контур.Фокус», а также настроено ограничение прав на просмотр контрагентов по умолчанию, чтобы защитить коммерческую информацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290