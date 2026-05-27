«Увеон» и российская горно-металлургическая компания подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Увеон» (входит в «Группу Астра», разрабатывает решение Termidesk VDI) и российская металлургическая компания подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). Документ закрепляет намерения сторон совместно развивать российские программные технологии, обмениваться экспертизой и реализовывать инициативы в области импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сотрудничать с «Увеон» начала компания, которая занимает активную позицию в развитии отечественных ИТ-решений, делясь с разработчиками уникальным опытом эксплуатации цифровых систем в условиях реального высоконагруженного производства. Такое участие крупнейших индустриальных игроков становится важным фактором зрелости российского программного обеспечения: обратная связь от практиков позволяет создавать продукты, которые отвечают самым строгим требованиям промышленного сектора и способны заменить иностранные аналоги в критически важных контурах.

Соглашение охватывает несколько стратегических направлений взаимодействия. Стороны намерены развивать технологическое партнерство в области виртуальных рабочих мест на основе продукта Termidesk VDI. По мнению сторон, соглашение будет способствовать росту качества и технологичности российского ПО. Задачами сотрудничества являются научно-техническая проработка, формирование предложений по совершенствованию российских программных технологий, развитие подходов к интеграции сервисов, цифровых продуктов и технических решений, а также повышение эффективности импортозамещения.

Для достижения поставленных целей стороны планируют проводить регулярные встречи представителей, осуществлять обмен опытом и информацией, создавать совместные комиссии и рабочие группы, организовывать и проводить совместные научно-практические мероприятия, а также при необходимости привлекать к реализации проектов компании, входящие с ними в одну группу.

