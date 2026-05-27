CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

ЦКБ «Айсберг» и «Аскон» объявили о стратегическом партнерстве в области цифровизации проектирования атомного флота

Центральное конструкторское бюро «Айсберг», проектант атомного ледокольного флота, и «Аскон», разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий. Сотрудничество будет направлено на цифровую трансформацию процессов проектирования и конструирования высокотехнологичных судов и морской техники на основе отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель «Аскон».

ЦКБ «Айсберг» окажет экспертную поддержку в создании «Цифровой платформы судостроения Аскон» — нового отраслевого решения для комплексной автоматизации и управления инженерными данными в доверенной среде. Специалисты предприятия будут консультировать разработчиков и примут участие в тестировании платформы.

Основой для соглашения послужил положительный опыт применения в конструкторском бюро системы проектирования «Компас-3D» разработки компании «Аскон». ЦКБ «Айсберг» рассматривает возможность постепенного перехода на отечественные системы трехмерного проектирования и управления инженерными данными с перспективой на взаимодействие в едином доверенном пространстве «Конструкторское бюро — верфь».

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

«Почти 80 лет назад, с момента основания ЦКБ «Айсберг», началась история мирового атомного ледоколостроения. За прошедшие десятилетия наше бюро стало абсолютным лидером отрасли. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее и видим его в синергии инженерной мысли и передовых информационных технологий. Совместно с компанией «Аскон» мы будем разрабатывать новые отечественные цифровые решения и добиваться технологического суверенитета в сфере проектирования морской техники», — сказал исполнительный директор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков.

«ЦКБ «Айсберг» — легенда отечественного судостроения, предприятие с уникальной компетенцией, ключевой для развития Северного морского пути. Соглашение открывает возможности для применения решений «Аскон» в задачах высочайшего уровня сложности, связанных с проектированием атомных ледоколов. Мы вместе сможем сформировать единую цифровую среду проектирования, которая повысит эффективность процессов и укрепит технологический потенциал всей российской судостроительной отрасли», — отметил Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения «Аскон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290