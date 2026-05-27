«Суши-Маркет» перевел 90% документооборота с поставщиками в Saby EDI и сэкономил 1 млн рублей

Сеть «Суши-Маркет» автоматизировала работу с поставщиками с помощью Saby EDI. Сегодня около 90% документов с поставщиками обрабатывается в цифровом виде. Экономия от внедрения составила примерно 1 млн руб. Об этом news сообщили представители компании «Тензор».

«Суши-Маркет» работает с 2011 г. Сегодня у сети более 500 точек в 150 городах России и за рубежом. Компания развивает франчайзинг и закупает продукты у более чем 300 поставщиков.

До внедрения системы закупки и документы проходили через разные каналы, часть процессов велась вручную. Из-за этого росли затраты, появлялись ошибки в номенклатуре и в документах. Франчайзинговой сети было сложно поддерживать единый порядок закупок.

Основная задача проекта — упростить закупки и выстроить единый процесс для всей сети с интеграцией в уже используемые iiko и «1С».

В Saby EDI настроили единый сценарий заказа и обмена документами. Все точки работают в одной системе. Шеф-повара формируют заказы в каталоге и отправляют их поставщикам в пару кликов. Поставщики получают заявки автоматически и подтверждают их в системе.

Также в системе настроили контроль прайс-листов. Руководство снабжения видит отклонения по ценам и может оперативно их согласовывать.

«Благодаря Saby EDI я вижу все перемещения. Если есть нестыковки, я могу легко это отследить: кто и что заказал, кто и когда отгрузил, кто и когда подтвердил поставку. Это очень удобно», — сказала Ольга Павленко, руководитель отдела снабжения сети «Суши-Маркет».

Отдельно настроили работу с номенклатурой. Система автоматически сопоставляет товары поставщиков и внутренние справочники. Это уменьшает ошибки при заказах и приемке.

Saby EDI интегрировали с iiko. Документы из точек автоматически попадают в учетную систему без ручного переноса. Также подключены государственные системы учета. Данные передаются в «Честный знак» и «Меркурий» в одном окне.

В среднем оформление заказа занимает около 5 минут. Шеф-повара работают с единым каталогом и могут быстро находить нужные позиции, а заказ отправляется поставщику в один клик.

«Мне, как шеф-повару, очень удобно с Saby EDI. Я легко контролирую заказы других поваров на всех торговых точках. Если идет перетарка, я смогу вовремя сориентироваться и проконтролировать это, принять какие‑то меры», — сказал Денис Прокутин, шеф‑повар сети «Суши-Маркет».

После доставки сотрудники сверяют фактические поставки с документами в системе. Если есть расхождения, документ возвращается поставщику на корректировку. После подтверждения данные автоматически уходят в бухгалтерию и в «1С».