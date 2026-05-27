Село у реки Разазовки получило скорости 50 Мбит/с

«МегаФон» расширил зону покрытия в Моршанском округе Тамбовской области. После запуска нового телеком-оборудования стабильная голосовая связь и более быстрый мобильный интернет стали доступны более чем для 800 жителей села Ракша, через которое протекает река Разазовка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Ракша находится в 17 километрах от административного центра округа — Моршанска. Благодаря работам по улучшению связи небольшой населенный пункт стал еще более комфортным для жизни, а местные жители всегда могут связаться с близкими и получить необходимые услуги в формате онлайн.

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, обеспечивает максимальное покрытие территории и распространяет сигнал в том числе на более отдаленные и значимые объекты. Максимальная скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Этих показателей хватает для комфортного просмотра видео в высоком разрешении на нескольких устройствах одновременно, а также для работы с документами, видеозвонков и онлайн-обучения.

«Мы продолжаем расширять покрытие в Маршанском округе, анализируя нагрузку на сеть и потребности наших абонентов. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет важны как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, куда тамбовчане выезжают летом на дачные участки. Чтобы пользователи всегда оставались на связи, в этому году мы построили и модернизировали более 30 базовых станций в различных локациях региона», — сказал Александр Мудрецов, директор «МегаФона» в Тамбовской области.

Ранее оператор прокачал связь в «Тамбовском Артеке» и в районе Воронинского заповедника в Инжавинском округе.

