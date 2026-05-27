CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Санкт-Петербург сократил строительные согласования в пять раз

Санкт-Петербург сократил сроки строительных согласований для ресурсоснабжающих организаций в пять раз. Такой результат обеспечил механизм согласований, внедренный в Единую систему строительного комплекса (ЕССК). Практические эффекты его трехлетней работы, а также итоги развития ЕССК в 2025 г. представили проектный офис администрации губернатора Санкт-Петербурга и технологический партнер ИТ-группа N3.Tech. Об этом CNews сообщили представители N3.Tech.

Как 67 дней превратились в 13

Механизм согласований предназначен для ресурсоснабжающих организаций – компаний, которые строят и подключают сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и связи. Он объединил в одном процессе несколько связанных процедур: использование земельных участков, благоустройство территории и подключение к инженерным сетям. При этом суммарный срок, предусмотренный административными регламентами по этим услугам, составляет 67 дней, тогда как с запуском механизма согласований в ЕССК он сократился до 13 дней.

«Внедрение механизма согласований в ЕССК ускорило прохождение процедур для ресурсоснабжающих организаций и сократило сроки реализации строительных проектов. Через систему уже прошло более 1700 согласований, и этот объем показывает, что единый цифровой контур стал рабочим инструментом для строительной отрасли. Автоматизация обработки заявлений и работы с делами, включая ведение государственных реестров, обеспечила экономию 300 рабочих часов в органах власти», – отметил Дмитрий Рылов, начальник отдела информатизации и внедрения проектного офиса администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Изменился и сам порядок работы с согласованиями. Документы можно подать по принципу единого окна и одновременно пройти сразу несколько процедур. Все специалисты работают в одной системе, без параллельного обмена файлами и дополнительных запросов.

«Особенно важно, что механизм согласований в ЕССК сделал процесс взаимодействия нескольких комитетов и подрядчиков более понятным и управляемым: все этапы и статусы доступны в системе, а изменения по документам оперативно отражаются в работе. Это позволяет быстрее принимать решения по проектам технологического присоединения и эффективнее планировать строительство линейных объектов», – отметили региональные ресурсоснабжающие организации.

Итоги развития ЕССК в 2025 г.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

В 2025 г. ЕССК получила новые возможности, которые расширили ее роль в строительном контуре Санкт-Петербурга.

«В системе упростили юридически значимый электронный документооборот: документы стало проще подписывать и передавать в электронном виде, а сама система связывает машиночитаемую доверенность с электронной подписью и поддерживает множественное подписание. Дополнительно инструменты мониторинга и управленческой аналитики помогают контролировать готовность объектов капитального строительства», – сказал Михаил Кузнецов, директор «N3.Tech | Решения для государства».

Следующий этап развития ЕССК

В 2026 г. ЕССК продолжит развиваться на федеральном уровне как единый цифровой инструмент сопровождения строительных проектов. Систему планируют интегрировать с цифровой платформой ФНС «Единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей», чтобы автоматизировать проверку доверенностей при оказании госуслуг. Еще одно направление – переход к реестровой модели по разрешениям на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Базис» добавил в Basis Workplace собственный протокол передачи данных

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290