«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Урале

«Ростелеком» на Урале задействует более 13 тыс. камер в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ППЭ) и региональных центрах обработки информации. IP-устройства обеспечивают широкий угол обзора, снимают в высоком качестве и ведут запись звука. Передача данных идет по защищенным оптическим каналам связи провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основной этап ЕГЭ–2026 продлится с 1 июня по 9 июля 2026 г.

В обзор видеокамер «Ростелекома» попадают участники процесса, места печати и сканирования контрольно-измерительных материалов. При этом содержание экзаменационных бланков остается полностью конфиденциальным. Благодаря применению нейросетевых технологий система видеонаблюдения способна анализировать поведение участников в аудиториях. Это позволяет оперативно фиксировать нетипичную активность для дальнейшей проверки наблюдателями.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Современные ИТ-решения уже много лет подтверждают свою эффективность во время государственной итоговой аттестации. Комплексный подход помогает поддерживать объективность процедуры и становится важным фактором при принятии решения, если возникают спорные ситуации. Видеонаблюдение, которое обеспечивает "Ростелеком", уже стало стабильной и неотъемлемой частью важнейших процессов в сфере образования, здравоохранения, а также при реализации общественных и государственных проектов».

Видеопоток из ППЭ в онлайн-режиме будут транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». В труднодоступных территориях отдельных регионов Урала в аудиториях будет вестись запись. Контент останется в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

