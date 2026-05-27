Продавцы на маркетплейсах смогут рассчитывать налоговые платежи в личном кабинете «Cбер2B Онлайн-продажи»

Теперь клиенты «Сбер2B Онлайн-продажи» (ранее inSales) смогут проводить сверку расчётов с налоговой службой прямо в личном кабинете. Об этом CNews сообщил представитель компании. Обновление объединяет ранее разрозненные управленческий, бухгалтерский и налоговый учеты в единую систему. По оценкам аналитиков «Сбер2B Онлайн-продажи», решение экономит продавцам до 10 часов в неделю.

Обновление отражает финансовые и бухгалтерские данные продавца, полностью соответствующие требованиям ФНС России в личном кабинете по принципу «одного окна». Показатели сопоставимы с отчетами, которые маркетплейсы передают в ФНС России.

Решение «Сбер2B Онлайн-продажи» позволяет продавцу гибко вести работу с разными площадками – селлерам доступна финансовая аналитика как по одному маркетплейсу, так и по нескольким сразу (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») одновременно, что упрощает консолидацию отчетности для продавцов с многоканальной моделью продаж.

Клиентам «Сбер2B Онлайн-продажи» доступна и функция сопоставления данных по периодам: селлер может задать любой временной интервал и получить точные данные по выкупам товаров и суммам, с которых необходимо уплачивать налоги за рассматриваемый период.

«Теперь продавцы могут ориентироваться на данные сервиса при формировании любых документов: финансовые данные сходятся по периодам и суммам. Решение помогает предпринимателям формировать отчеты для ФНС России прямо в личном кабинете «Сбер2B Онлайн-продажи» в несколько кликов», ‒ отметил Алексей Бойко, лидер направления «Сбер2В Онлайн-продажи».

