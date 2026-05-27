Приложение AirLay Control для ОС «Аврора» интегрировано с навигатором «Странник»

Компания «Навикей», разработчик мобильного приложения AirLay Control, проверила интеграцию мобильного приложения для устройств на базе ОС «Аврора» c навигатором «Странник», разработанным компанией ПНППК. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы», разработчика «Авроры».

Навигатор поддерживает работу в режиме офлайн и строит маршруты в самых труднодоступных районах. Задача решена в интересах реализации сценария мобильных обходчиков сетевой инфраструктуры для крупной энергетической компании России.

При запросе пользователя из AirLay Control на построение маршрута до указанного объекта инфраструктуры и последующем выборе предустановленного навигатора «Странник» происходит автоматический запуск навигатора, автоматическая передача местоположения с построением маршрута до выбранного объекта инфраструктуры.

Эта возможность особенно актуальна для сценариев, в которых пользователю AirLay Control нужно проложить маршрут от текущего местоположения до конечной точки, не имея каких-либо внешних ориентиров для определения своего местоположения. Данная функция широко используется сотрудниками для удобства работы.

Оба приложения разработаны на кроссплатформенном фреймворке Flutter для ОС «Аврора». «Открытая мобильная платформа» поддерживает Flutter для быстрого и недорогого портирования мобильных приложений на ОС «Аврора».