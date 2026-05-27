ПИК открыл библиотеку BIM-цифровых моделей для производителей оборудования и проектировщиков

Девелопер ПИК открыл внешний доступ к библиотеке OpenFM. OpenFM — это библиотека BIM-компонентов с цифровыми моделями оборудования и стройматериалов для проектирования строящихся объектов (жилых домов и другой недвижимости) в системе Family Manager. Системой BIM Family Manager пользуются более 4 тыс. проектировщиков строящейся недвижимости (жилой и коммерческой) в собственном проектном подразделении ПИК и других проектных институтах.

Теперь производители строительного оборудования могут бесплатно размещать в библиотеке цифровые каталоги своих продуктов через модуль OpenFM. Для этого необходимо отправить запрос через сайт BimTeam и предоставить доступ к материалам. Все цифровые модели оборудования и стройматериалов станут доступны проектировщикам напрямую в BIM Family Manager и Autodesk Revit.

«Проект открытой библиотеки выгоден всем участникам. Производители оборудования и компонентов сокращают путь до конечного специалиста-проектировщика, без необходимости длительных согласований. А проектировщики получают доступ к точной, выверенной информации о различном оборудовании, компонентах для строительства. В результате мы ускорим процесс проектирования и, в конечном счете, строительства недвижимости», – отметил Михаил Козлов, директор по автоматизации блока проектирования ПИК.

Среди первых партнеров проекта – компании «Технониколь», IEK Group, «Ридан» и др. Это более 20 тыс. позиций из ассортимента данных компаний, от светотехники до кабель-каналов и щитового оборудования. Все компоненты совместимы с плагинами PikTools, а BIM Family Manager предоставляет пользователям умный поиск по ключевым словам, прямую загрузку семейства в модель одним кликом, отслеживание версий и статусов актуальных компонентов, а также работу с плагинами для автоматизации рутинных задач, таких как параметризация модели для МГЭ или создание спецификаций.

