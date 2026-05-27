«Панорама RMS» помогает авиапредприятиям управлять процессами наземного обслуживания рейсов на устройствах с «Ред ОС М»

Компании «Интегро Текнолоджиз» и «Ред Софт» сообщили о подтверждении корректности работы платформы «Панорама RMS» для управления ресурсами наземного обслуживания рейсов в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М».

В ходе испытаний была проведена проверка установки и работы решения на устройствах под управлением «Ред ОС М», а также протестированы ключевые пользовательские сценарии, включая задачи планирования и оперативного управления ресурсами. По результатам тестирования стороны убедились в совместной корректной и стабильной работе продуктов. Итоги испытаний были зафиксированы в двустороннем протоколе.

Сегодня в авиаотрасли мобильные устройства наземного персонала преимущественно работают под управлением зарубежных операционных систем. Авиапредприятия, которые переводят мобильный сегмент на отечественную операционную систему, в том числе в рамках требований к субъектам критической информационной инфраструктуры, теперь могут использовать «Панорама RMS» на мобильных устройствах под управлением «Ред ОС М». Подтвержденный уровень совместимости позволяет приступить к работе без какой-либо дополнительной адаптации.

Для мобильных устройств, применяемых в контуре диспетчеризации персонала, обеспечивающего наземное обслуживание рейсов, подтверждённая совместимость «Панорама» с «Ред ОС М» служит важным фактором устойчивости производственных процессов. Такое технологическое сочетание снижает ИТ- и операционные риски, которые могут отразиться на выполнении расписания авиакомпаний и привести к финансовым и репутационным потерям авиационных предприятий.