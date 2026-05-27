CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Панорама RMS» помогает авиапредприятиям управлять процессами наземного обслуживания рейсов на устройствах с «Ред ОС М»

Компании «Интегро Текнолоджиз» и «Ред Софт» сообщили о подтверждении корректности работы платформы «Панорама RMS» для управления ресурсами наземного обслуживания рейсов в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М».

В ходе испытаний была проведена проверка установки и работы решения на устройствах под управлением «Ред ОС М», а также протестированы ключевые пользовательские сценарии, включая задачи планирования и оперативного управления ресурсами. По результатам тестирования стороны убедились в совместной корректной и стабильной работе продуктов. Итоги испытаний были зафиксированы в двустороннем протоколе.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

Сегодня в авиаотрасли мобильные устройства наземного персонала преимущественно работают под управлением зарубежных операционных систем. Авиапредприятия, которые переводят мобильный сегмент на отечественную операционную систему, в том числе в рамках требований к субъектам критической информационной инфраструктуры, теперь могут использовать «Панорама RMS» на мобильных устройствах под управлением «Ред ОС М». Подтвержденный уровень совместимости позволяет приступить к работе без какой-либо дополнительной адаптации.

Для мобильных устройств, применяемых в контуре диспетчеризации персонала, обеспечивающего наземное обслуживание рейсов, подтверждённая совместимость «Панорама» с «Ред ОС М» служит важным фактором устойчивости производственных процессов. Такое технологическое сочетание снижает ИТ- и операционные риски, которые могут отразиться на выполнении расписания авиакомпаний и привести к финансовым и репутационным потерям авиационных предприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290