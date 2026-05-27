CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

На российском рынке представлен монитор Acer Nitro VG270KL1

На российском рынке представлен монитор Acer Nitro VG270KL1. Это уникальное решение, оснащенное технологией Dynamic Frequency & Resolution (DFR), которая позволяет пользователю мгновенно переключаться между максимальной четкостью и высокой частотой обновления. При диагонали 27 дюймов новинка предлагает выбор между разрешением 4K UHD при 72 Гц для работы с графикой и режимом Full HD при 144 Гц для динамичного гейминга. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer Nitro VG270KL1 выполнен в узнаваемой стилистике линейки Nitro с безрамочным исполнением ZeroFrame, что минимизирует границы между контентом и реальностью. Благодаря сочетанию инновационной смены режимов и качественной IPS-панели, данная модель становится по-настоящему универсальным хабом как для геймеров, так и для дизайнеров.

Основные характеристики Acer Nitro VG270KL1 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS DFR; разрешение: 3840 x 2160 / 1920 x 1080; формат: плоский; частота обновления: 72 / 144 Гц; минимальная задержка: 0.5 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м².

acer_700.jpg
На российском рынке представлен монитор Acer Nitro VG270KL1
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм.

Монитор Acer Nitro VG270KL1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 23,27 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290