На российском рынке представлен монитор Acer Nitro VG270KL1

На российском рынке представлен монитор Acer Nitro VG270KL1. Это уникальное решение, оснащенное технологией Dynamic Frequency & Resolution (DFR), которая позволяет пользователю мгновенно переключаться между максимальной четкостью и высокой частотой обновления. При диагонали 27 дюймов новинка предлагает выбор между разрешением 4K UHD при 72 Гц для работы с графикой и режимом Full HD при 144 Гц для динамичного гейминга. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer Nitro VG270KL1 выполнен в узнаваемой стилистике линейки Nitro с безрамочным исполнением ZeroFrame, что минимизирует границы между контентом и реальностью. Благодаря сочетанию инновационной смены режимов и качественной IPS-панели, данная модель становится по-настоящему универсальным хабом как для геймеров, так и для дизайнеров.

Основные характеристики Acer Nitro VG270KL1 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS DFR; разрешение: 3840 x 2160 / 1920 x 1080; формат: плоский; частота обновления: 72 / 144 Гц; минимальная задержка: 0.5 мс (GtG); поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м².

Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 2 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм.

Монитор Acer Nitro VG270KL1 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 23,27 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.