CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Как ИИ и омниканальный подход меняют массовый наем в ритейле: опыт «Азбуки вкуса»

На фоне высокой конкуренции за персонал работодатели в ритейле все чаще сталкиваются не только с необходимостью повышать зарплатные предложения, но и с задачей быстро и стабильно выстраивать коммуникацию с кандидатами. В этих условиях компании активнее внедряют ИИ и омниканальные инструменты коммуникации. Сеть премиальных супермаркетов «Азбука вкуса» рассказала, как использует сервис для автоматизации найма HRMost для работы с соискателями: за первые три месяца 2026 г. чат-боты помогли обработать более 8 тыс. откликов через чат «Авито Работы», а за два года использования — сэкономить более 5,2 тыс. часов работы рекрутеров и свыше 2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Азбука вкуса» — розничная экосистема, включающая магазины в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, собственное производство, службу доставки и ИT-компанию. С 2023 г. HR-команда сети использует чат-ботов HRMost для автоматизации первичного скрининга, отработки недозвонов и возврата кандидатов в воронку найма. По состоянию на март 2026 г. активно работают 560 ботов — они автоматически квалифицируют кандидатов, моментально обрабатывают отклики и пишут «теплым» кандидатам с предложением актуальных вакансий.

Параллельно боты задействованы во внутренних коммуникациях: информируют сотрудников о корпоративных новостях, напоминают о реферальной программе, приглашают бывших сотрудников на exit-интервью и возвращают лояльных кандидатов в воронку.

В 2026 г. компания столкнулась с характерной для всего рынка проблемой: доставляемость сообщений в WhatsApp упала с 99–100% до 72%. Потеря почти трети охвата означала прямые потери кандидатов.

Ответом стала омниканальная стратегия: параллельно с WhatsApp были подключены чат «Авито Работы» и Telegram. В начале 2026 г. Telegram демонстрировал 100%-ную доставляемость и лидировал по конверсии — в переписку с ботом вступали более 92% адресатов. Однако уже в марте первенство перешло к чату Авито: соискатели чаще отвечают там, где сами оставили отклик, а надежность доставки сообщений остается максимальной.

За первые три месяца 2026 г. через чат «Авито» было обработано более 8 тыс. откликов. В планах команды — интеграция CRM с кабинетом «Авито» для единого отображения воронки из всех источников, а также подключение мессенджера Mах для охвата аудитории, не представленной на платформе.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Внедрение автоматизации и использование нескольких каналов связи с кандидатами особенно значимо на фоне роста конкуренции за персонал в ритейле: по данным Авито Работы, средние зарплатные предложения для работников отрасли в I квартале 2026 г. выросли на 24% год к году, достигнув 64,526тыс. руб/мес.

Наиболее заметный рост средних предлагаемых зарплат зафиксирован у продавцов — на 39% год к году, до 59,614 тыс. руб/мес. Кассирам стали предлагать на 25% больше, чем годом ранее — в I квартале 2026 г. они могли рассчитывать в среднем на 56,486 тыс. руб/мес. Для мерчендайзеров средние предлагаемые зарплаты выросли на 16% за год, составив 52,085 тыс. руб/мес.

«Для массового найма в ретейле сегодня особенно важны скорость реакции, устойчивость коммуникации и возможность не терять кандидатов на первых этапах воронки. Когда привычные каналы работают нестабильно, компаниям важно быстро перестраивать маршрут кандидата и поддерживать связь там, где она действительно происходит. Омниканальность и автоматизация в этом смысле становятся уже не экспериментом, а рабочей необходимостью. В условиях, когда работодатели в ритейле активно повышают зарплатные предложения, скорость первичного контакта с кандидатом становится не менее важным конкурентным фактором, чем сам оффер. Промедление с ответом на отклик напрямую конвертируется в потерю соискателя», — сказал Константин Куница, директор сервиса HRMost.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Базис» добавил в Basis Workplace собственный протокол передачи данных

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290