«К2Тех» и VK Tech договорились о совместном развитии корпоративных ИТ-решений

Компании «К2Тех» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Партнеры договорились вместе продвигать и внедрять экосистему корпоративных решений VK для крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В фокусе партнерства — широкий технологический стек для ключевых задач крупного бизнеса:

Бизнес-приложения. Системы для бюджетирования Budgeting, налогового мониторинга VK Tax Compliance, кадрового электронного документооборота (КЭДО) VK HR Tek, платформа управленческой отчетности VK Data Symphony, а также инструменты аналитики процессов VK Process Mining.

– Продукты для работы с данными. Решения для хранения, обработки больших массивов информации и высокоскоростных вычислений. Среди них — база данных в оперативной памяти Tarantool, а также решения VK Data Platform и CedrusData для построения распределенных архитектур и озер данных.

«К2Тех» берет на себя полный цикл внедрения продуктов VK Tech: от ИТ-аудита и проектирования архитектуры до развертывания систем, их адаптации под отраслевые требования и встраивания в действующие бизнес-процессы заказчиков. Ключевыми отраслями для совместной работы станут финансовый сектор, промышленность и ритейл — сегменты с жесткими требованиями к производительности при обработке больших объемов данных и автоматизации бэк-офиса.

«Сегодня бизнесу нужен цельный ИТ-контур, которым легко управлять. Заказчикам важно, чтобы новые системы гармонично дополняли старые и не требовали перестройки всей архитектуры через год активного роста. Стек VK Tech позволяет собрать такую базу. Задача «К2Тех» — спроектировать архитектуру под конкретную отрасль, провести интеграцию и настроить процессы. Как результат, заказчик получает ландшафт бизнес-систем с прогнозируемой стоимостью владения, которая легко масштабируется и органично встраивается в текущие реалии компании», — сказала Екатерина Мелькова, заместитель генерального директора по развитию прикладных бизнес-решений «К2Тех».

«К2Тех обладает глубокой технической экспертизой и масштабным опытом интеграции комплексных систем в требовательных отраслях. Широкая линейка наших корпоративных продуктов в сочетании с проектными компетенциями партнера позволит компаниям быстрее реализовывать стратегии цифровизации», — сказал Андрей Горяйнов, коммерческий директор VK Tech.

