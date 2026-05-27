ГК «Умные решения» завершила стратегическую трансформацию бизнес-модели

ГК «Умные решения» объявила о завершении трансформации бизнеса с фокусом на развитие собственной инженерной экспертизы и проектов в области информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

Трансформация стала ответом на изменения реалий рынка системной интеграции. По мере усложнения ИТ-инфраструктуры и роста требований к устойчивости бизнеса, заказчики ожидают от поставщиков помощь в разработке архитектуры решений, комплексного участия во внедрении и их дальнейшей эксплуатации, а также определенного объема ответственности за результат проекта.

В рамках новой модели компания усилила инженерное направление. С 2025 г. ГК «Умные решения» привлекла более 15 опытных специалистов в сферах информационной и сетевой безопасности, инфраструктурных решений, миграции ИТ-систем и проектной интеграции. Сегодня инженерная команда компании занимается не только внедрением решений, но и аудитом инфраструктуры, проектированием архитектуры, сопровождением проектов и обеспечением киберустойчивости заказчиков.

Главным направлением развития компании стала системная интеграция в сфере ИБ. ГК «Умные решения» занимается аудитом и защитой инфраструктуры, проектами по 152-ФЗ и 187-ФЗ, развитием сетевой безопасности, миграцией ИТ-систем и построением отказоустойчивой инфраструктуры.

«Рынок в целом уходит от модели «боксмувера», когда интегратор ограничивается только поставкой оборудования или лицензий. Сегодня клиентам нужен партнер, который способен глубоко погружаться в инфраструктуру бизнеса, видеть риски внедрения и брать на себя ответственность за конечный результат проекта. Именно под эту модель мы перестраивали компанию последние несколько лет», — сказал Раиль Фатхутдинов, коммерческий директор ГК «Умные решения».

В компании отмечают, что переход к проектно-сервисной модели потребовал полной перестройки внутренних процессов. Были изменены подходы к продажам, финансовому планированию, проектному управлению и взаимодействию между подразделениями. Компания сместила фокус с коротких сделок на долгосрочное сотрудничество, предполагающее глубокое вовлечение в развитие ИТ-инфраструктуры заказчиков.

Дальнейшее развитие компании связано с расширением инженерной экспертизы и укреплением проектной модели бизнеса. ГК «Умные решения» планирует развиваться поступательно, сохраняя фокус на качестве реализации проектов и долгосрочном сотрудничестве с заказчиками, охватывая новые для себя отрасли и направления: в частности, агро- и нефтяную промышленность.

