Еще 1500 семей Якутска получили гигабитный интернет от МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Якутске. В результате строительства телеком-инфраструктуры еще около 1,5 тыс. квартир получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К сети домашнего интернета и цифрового ТВ МТС подключила жилые комплексы и многоэтажные дома, расположенные в микрорайонах Прометей на улице Николаева и Залог на улицах Строда, Чкалова, Крупской и Ленина. Гигабитный интернет МТС появился также в многоквартирных домах по ул. Бестужева-Марлинского в 142 квартале Губинского округа.

Благодаря высокоскоростному интернету можно одновременно играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео в . Скорость до 1 Гбит/с открывает также возможность для подключения и использования систем умного дома, в частности сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых устройств.

«Сегодня пользователи стали более требовательны к скорости и качеству домашнего интернета. Чтобы обеспечить жителей Якутска всеми современными цифровыми возможностями, мы, в свою очередь, запускаем в домах города интернет на скорости до 1 Гбит/с, которая в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. При этом мы не только расширяем сеть фиксированного интернета и цифрового ТВ в городе, но и улучшаем их функционал. С недавнего времени нашим абонентам стала доступна опция «Видеоархив» для региональных телеканалов на якутском языке. Она позволяет якутянам в любое удобное время смотреть пропущенные передачи, новости, фильмы и другой контент», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Ранее гигабитный интернет и цифровое ТВ от МТС получили жители более 40 домов 202 квартала, 33, 72, 73 кварталов Якутска, многоэтажных домов квартала Гагаринский, а также 16-этажных новостроек ЖК «Кристалл», расположенного на 3 километре Вилюйского тракта и др.

