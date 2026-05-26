Вышел OLED-монитор AOC Agon PRO AG276UZD с 4K и 240 Гц

Бренд AOC представил на российском рынке флагманскую модель Agon PRO AG276UZD. Девайс представляет собой 26,5‑дюймовый QD‑OLED монитор с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Модель ориентирована на требовательных геймеров и профессионалов, которым важно сочетание максимальной четкости изображения и высокой скорости отклика. Об этом CNews сообщили представители АОС.

AOC AG276UZD продолжает развитие линейки Agon PRO и базируется на популярной модели AG276QZD2, которая пользуется большим спросом среди геймеров и кибератлетов. Новинка предлагает следующий шаг в эволюции игровых дисплеев. Монитор сочетает передовую панель QD‑OLED третьего поколения, молниеносное время отклика 0,03 мс GtG и расширенные возможности подключения, формируя универсальное решение как для соревновательного гейминга, так и для профессиональной работы с визуальным контентом.

AOC Agon PRO AG276UZD изначально создавался как флагманское устройство, способное закрыть сразу несколько сценариев использования. Он объединяет характеристики, востребованные киберспортсменами и рядовыми геймерами, и параметры, критически важные для дизайнеров, видеомонтажёров и 3D‑художников.

Игровой монитор AOC Agon PRO AG276UZD уже поступил в продажу у крупных розничных партнеров и в онлайн‑магазинах на территории России по цене от 81,79 тыс. руб. Цены, комплектация и наличие товара в магазинах могут меняться в зависимости от региона.