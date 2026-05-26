CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Voxys представила ИИ-платформу на выставке InaTronics в Индонезии

Компания Voxys приняла участие в международной выставке электроники и цифровых технологий InaTronics в Индонезии, где представила платформу afina — решение на базе искусственного интеллекта для монетизации телеком-данных и управления клиентским опытом. Участие было организовано при поддержке Московского экспортного центра. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

afina ориентирована на операторов связи и цифровые экосистемы и позволяет формировать дополнительные источники выручки за счет анализа пользовательских данных, сегментации аудитории и запуска персонализированных маркетинговых сценариев в режиме реального времени. Платформа охватывает полный цикл работы с клиентом — от привлечения до удержания и реактивации, включая инструменты прогнозирования оттока и повышения LTV.

Участие в InaTronics стало продолжением выхода компании на рынок Индонезии. В феврале 2026 г. Voxys приняла в Калининграде делегацию индонезийского ИТ-бизнеса и ассоциации APTIKNAS. В переговорах участвовали представители PT Digital Nusa Ananta, PT Lima Benua Koneksindo и PT Terre Tech Nusantara. По итогам встречи было подписано соглашение о технологическом сотрудничестве с PT Terre Tech Nusantara, предполагающее локализацию решений компании и запуск совместных проектов в области искусственного интеллекта и цифровых коммуникаций.

В рамках выставки компания провела переговоры с телеком-операторами, системными интеграторами и цифровыми платформами региона. Основной интерес со стороны потенциальных партнеров связан с внедрением решений для монетизации данных и развитием дополнительных цифровых сервисов на базе телеком-инфраструктуры.

Индонезия — крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии с населением более 270 млн человек и один из самых быстрорастущих цифровых рынков региона. На этом фоне международные ИТ-компании рассматривают страну как стратегический хаб для освоения рынка АСЕАН.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Индонезия — точка входа в регион: здесь быстро формируется спрос на решения, которые позволяют операторам зарабатывать на данных и клиентском опыте», — отметил Андрей Семенов, директор по международному сотрудничеству компании Voxys.

Следующим этапом станет запуск пилотных проектов с локальными партнерами и адаптация решений под требования национального регулирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290