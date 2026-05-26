Voxys представила ИИ-платформу на выставке InaTronics в Индонезии

Компания Voxys приняла участие в международной выставке электроники и цифровых технологий InaTronics в Индонезии, где представила платформу afina — решение на базе искусственного интеллекта для монетизации телеком-данных и управления клиентским опытом. Участие было организовано при поддержке Московского экспортного центра. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

afina ориентирована на операторов связи и цифровые экосистемы и позволяет формировать дополнительные источники выручки за счет анализа пользовательских данных, сегментации аудитории и запуска персонализированных маркетинговых сценариев в режиме реального времени. Платформа охватывает полный цикл работы с клиентом — от привлечения до удержания и реактивации, включая инструменты прогнозирования оттока и повышения LTV.

Участие в InaTronics стало продолжением выхода компании на рынок Индонезии. В феврале 2026 г. Voxys приняла в Калининграде делегацию индонезийского ИТ-бизнеса и ассоциации APTIKNAS. В переговорах участвовали представители PT Digital Nusa Ananta, PT Lima Benua Koneksindo и PT Terre Tech Nusantara. По итогам встречи было подписано соглашение о технологическом сотрудничестве с PT Terre Tech Nusantara, предполагающее локализацию решений компании и запуск совместных проектов в области искусственного интеллекта и цифровых коммуникаций.

В рамках выставки компания провела переговоры с телеком-операторами, системными интеграторами и цифровыми платформами региона. Основной интерес со стороны потенциальных партнеров связан с внедрением решений для монетизации данных и развитием дополнительных цифровых сервисов на базе телеком-инфраструктуры.

Индонезия — крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии с населением более 270 млн человек и один из самых быстрорастущих цифровых рынков региона. На этом фоне международные ИТ-компании рассматривают страну как стратегический хаб для освоения рынка АСЕАН.

«Индонезия — точка входа в регион: здесь быстро формируется спрос на решения, которые позволяют операторам зарабатывать на данных и клиентском опыте», — отметил Андрей Семенов, директор по международному сотрудничеству компании Voxys.

Следующим этапом станет запуск пилотных проектов с локальными партнерами и адаптация решений под требования национального регулирования.