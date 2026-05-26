Цифровая трансформация обучения: «Ростелеком» перевел разработку курсов на отечественную платформу «Линда»

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») внедрила конструктор электронных курсов «Линда» в «Ростелекоме». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Ростелеком» — компания федерального масштаба с разветвленной структурой корпоративного обучения. В ее структуре действует единый центр экспертизы, задающий стандарты, визуальный стиль и подходы к разработке, а также работают сегментные команды, создающие учебные программы для направлений B2B, B2C и технического блока. Всего в процесс вовлечено более 200 специалистов, включая корпоративных тренеров. Ежегодно в экосистеме появляется свыше 70 новых курсов — от лонгридов до интерактивных тренажеров.

До 2022 г. основным инструментом разработки выступал Articulate Rise, однако после ухода зарубежного вендора с российского рынка перед компанией встала задача найти не просто замену, а решение с долгосрочной перспективой развития. Ключевыми критериями выбора стали удобство и скорость создания курсов, возможность автоматической настройки под фирменный стиль, а также готовность вендора развивать продукт с учетом потребностей заказчика.

Переход на «Линду» занял несколько лет и прошел в три этапа. Первый включил тестирование и выбор платформы. Второй этап стал временем адаптации: команда осваивала новый интерфейс, выстраивала процессы и создавала корпоративные шаблоны. Основная сложность заключалась в изменении привычных паттернов работы. «Линда» отличалась от Articulate Rise логикой горячих клавиш и наличием уникального профессионального режима. Если раньше можно было самостоятельно редактировать курсы, то теперь требовалось формировать технические задания для разработчиков, что на первых порах увеличило сроки подготовки материалов.

Дополнительным вызовом стала неготовность части внешних подрядчиков к работе с новым инструментом. Вместо того чтобы воспринимать это как ограничение, внутренняя команда использовала ситуацию для усиления собственной экспертизы и выстраивания устойчивой модели разработки.

Важную роль в преодолении трудностей сыграл прямой канал связи с вендором. Созданный чат с разработчиками «Линды» позволял оперативно решать вопросы в режиме реального времени и со временем превратился в полноценный инструмент обратной связи. Значительная часть доработок платформы была реализована именно по инициативе команды «Ростелекома».

Третий этап ознаменовался стабилизацией процессов, развитием продукта и масштабированием успешных практик. Сегодня «Линда» стала основой всей системы разработки электронного обучения в компании. Выстроена новая модель работы: администратор назначает роли и права доступа, разработчики трудятся в едином окружении, видят проекты коллег и перенимают лучшие решения. Для внутренних заказчиков и экспертов открыт доступ без авторизации — они могут оставлять комментарии прямо по ссылке, что значительно ускоряет согласования.

Переход на отечественную платформу принес несколько ощутимых результатов. Команда обучения стала полностью независима от зарубежных конструкторов. Использование единых шаблонов и автоматического брендирования ускорило сборку типовых курсов и выровняло визуальный стиль, снизив потребность в привлечении подрядчиков. Выросла внутренняя экспертиза: сегодня специалисты «Ростелекома» закрывают большинство задач по созданию учебных материалов собственными силами. Процесс стал стабильным и воспроизводимым — от формирования технического задания продюсером до верстки по шаблонам и комментирования экспертами.

«Мы строим «Линду» как инструмент, в котором у команды есть все для создания качественного курса: библиотека из 160+ готовых шаблонов и профессиональный режим для создания собственных, хранилище ресурсов, встроенные задачи и комментарии, тонкая настройка брендирования, ИИ-помощник для работы с текстом. Все это — чтобы команда меньше тратила времени на переключения между разными инструментами. Работа с такими компаниями, как «Ростелеком», помогает нам глубже понимать реальные задачи бизнеса и развивать продукт в нужном направлении», — сказал Иван Прищепо, руководитель продукта «Линда».

«Главным критерием при выборе нового инструмента была его адаптивность и гибкость настройки. Корпоративный университет «Ростелекома» — сложная система обучения со своей структурой и спецификой в каждом направлении развития сотрудников. Переход и полировка решения под нас, конечно, заняли время, но результатом довольны и продюсеры контента обучения и разработчики. При этом мы сильно снизили зависимость от подрядчиков и сторонних инструментов — львиная доля курсов сейчас собирается внутренней командой и общие затраты на производство уменьшились за счет шаблонов и библиотеки дизайн-элементов на базе Линды», — сказала Екатерина Левина, директор направления, департамент управления знаниями ПАО «Ростелеком».