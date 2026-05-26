«Телфин» внедряет инструменты интеллектуального анализа переписок в мессенджерах и чатах

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональность виджета интеграции Whatcrm и запускает функцию глубокого анализа текстовых сообщений. Новый инструмент повышает контроль качества общения в Max, Telegram, WhatsApp, Avito и онлайн-чатах. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Обновление функциональности виджета Whatcrm для интеграции мессенджеров и чатов с CRM направлено на помощь бизнесу в повышении качества сервиса через детальное изучение диалогов с клиентами. Пользователи могут не только просматривать историю сообщений, но и благодаря саммари диалогов быстро извлекать из нее ценные данные для оптимизации работы отдела продаж и службы поддержки.

Возможность поиска информации по фрагментам текста в каналах клиента и оператора помогает контролировать соблюдение скриптов и быстро находить специфические данные, такие как названия брендов или коды товаров. Благодаря возможности выборки по определенным фразам и схожим по смыслу словам, бизнес может точно определить основные запросы и жалобы клиентов.

«Глубокий анализ диалогов в онлайн-чатах, Max, Telegram, WhatsApp, Avito позволяет увидеть общие закономерности: на что жалуются клиенты, какие вопросы задают наиболее часто и каких товаров или услуг им не хватает. Это готовая база для доработки продукта или изменения политики компании», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Цифровизация

Тегирование разговоров также помогает структурировать сообщения, выявлять наиболее убедительные аргументы в пользу покупки и понимать реальные причины отказов от сделок. Кроме этого пользователям виджета Whatcrm доступна фильтрация сообщений по различным критериям для анализа эффективности работы бота в сравнении с оператором с целью оптимизации нагрузки на сотрудников.

Решение обладает широкими возможностями интеграции с ведущими в России системами, включая «Битрикс24», amoCRM, OkoCRM, YClients, Planfix и «Астарт», обеспечивая полноценную работу с мессенджерами и онлайн-чатами в едином аналитическом пространстве. Для клиентов без CRM доступна веб-версия, в которой также реализована возможность анализа текстовых сообщений.

