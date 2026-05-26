СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг»

Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

В программе страховая компания автоматически проводит расчеты, формирует проводки и примечания для сдачи отчетности в соответствии со стандартом.

«У нас небольшая команда, и дополнительные возможности помогают снизить количество технических ошибок при осуществлении расчетов по МСФО 17 и сократить время на формирование примечаний и отчетности», – сказала Мария Саленик, начальник планово-экономического отдела СК «Двадцать первый век».

В «Калькуляторе МСФО 17» предусмотрено 3 этапа дополнительных проверок: проверка формата входящих данных перед расчетами. Например, если из своей учетной системы пользователи загрузили файл с пустыми строками (то есть данные отсутствуют) или дублями, Калькулятор их «подсветит» и предложит дополнить или автоматически удалить; проверка расчетов. В ней задействовано 108 контролей. Например, если дата признания в потоках ООЧП меньше отчетной даты, то данные не попадут в расчет других показателей. Калькулятор сообщит и покажет, какие данные нужно скорректировать, вплоть до строчки и колонки; проверка проводок и примечаний после расчетов. Калькулятор выполняет валидацию – проверяет, корректно ли попали расчеты в проводки и отчетность. Программа сверяет расчеты с ОСВ и примечаниями и показывает отклонения, если они есть.

Мария Саленик сказала: «Коллеги из «Синтегро консалтинг» индивидуально подходили к нашим расчетам, быстро давали обратную связь. Задача была не из легких, но по итогам 9 месяцев мы победили эту отчетность».