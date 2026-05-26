CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг»

СК «Двадцать первый век» внедрила «Калькулятор МСФО 17» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

В программе страховая компания автоматически проводит расчеты, формирует проводки и примечания для сдачи отчетности в соответствии со стандартом.

«У нас небольшая команда, и дополнительные возможности помогают снизить количество технических ошибок при осуществлении расчетов по МСФО 17 и сократить время на формирование примечаний и отчетности», – сказала Мария Саленик, начальник планово-экономического отдела СК «Двадцать первый век».

В «Калькуляторе МСФО 17» предусмотрено 3 этапа дополнительных проверок: проверка формата входящих данных перед расчетами. Например, если из своей учетной системы пользователи загрузили файл с пустыми строками (то есть данные отсутствуют) или дублями, Калькулятор их «подсветит» и предложит дополнить или автоматически удалить; проверка расчетов. В ней задействовано 108 контролей. Например, если дата признания в потоках ООЧП меньше отчетной даты, то данные не попадут в расчет других показателей. Калькулятор сообщит и покажет, какие данные нужно скорректировать, вплоть до строчки и колонки; проверка проводок и примечаний после расчетов. Калькулятор выполняет валидацию – проверяет, корректно ли попали расчеты в проводки и отчетность. Программа сверяет расчеты с ОСВ и примечаниями и показывает отклонения, если они есть.

Мария Саленик сказала: «Коллеги из «Синтегро консалтинг» индивидуально подходили к нашим расчетам, быстро давали обратную связь. Задача была не из легких, но по итогам 9 месяцев мы победили эту отчетность».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290