«Щелковский МПК» автоматизировал склады с помощью Axelot

На «Щелковском МПК», который выпускает замороженные полуфабрикаты, завершен проект по автоматизации складской логистики. На складах полуфабрикатов и готовой продукции внедрена система управления складом Axelot WMS. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

«Щелковский МПК» – современное производственное предприятие, выпускающее широкий ассортимент замороженной продукции, в том числе премиального качества, под торговой маркой «Cибирская коллекция».

Высокие требования к качеству, соблюдению температурных режимов, срокам годности и скорости грузообработки потребовали совершенствования складской инфраструктуры. Для повышения эффективности логистических процессов компания выбрала автоматизацию. Реализовали проект специалисты компании Axelot.

Новая система управления складом (WMS) помогает компании строго контролировать складские операции, сроки годности и движение продукции, что особенно важно для работы с заморозкой. Проект стал еще одним примером того, как автоматизация помогает производителям повышать скорость и прозрачность логистики.