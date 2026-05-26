«Сбер2В» и DIS Group подтвердили совместимость платформы «Навигатор BI» и платформы данных «Селена»

Эксперты ИТ-компаний DIS Group и «Сбер2В Автоматизация» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта «Навигатор BI» и платформы данных «Селена».

Корректность совместной работы была проверена в условиях промышленной эксплуатации в ряде значимых проектов. Результаты испытаний показали полную технологическую совместимость платформ и их практическую ценность при построении аналитической отчетности у заказчиков. Успешное прохождение проверки зафиксировано сертификатом совместимости.

Платформа «Навигатор BI» позволяет оперативно анализировать большие объемы данных и создавать наглядные отчеты с использованием технологии генеративной бизнес-аналитики GenBI. Искусственный интеллект, лежащий в основе решения, осуществляет быстрый поиск и анализ любого объема исходных данных и визуализирует их по запросу. Платформу используют свыше 300 организаций в 6 странах мира, применяя ее для поддержки управленческих и аналитических решений. На внешний рынок платформа выводится через основного партнера «Сбер2B».

«Селена» (Selena Lakehouse) — система хранения и обработки данных класса Data Lakehouse на базе производительного механизма StarRocks Enterprise. Она предназначена для высокоскоростной обработки и анализа больших объемов структурированных и неструктурированных данных. Разработчик «Селены» — российская компания «Платформа данных Селена».

«Партнерская стратегия «Навигатора BI» — открытость к перспективным технологиям и интеграциям с современными СУБД. Мы видим большой потенциал в совместных проектах с DIS Group: объединяя высокоскоростную обработку данных StarRocks в «Селене» с возможностями «Навигатора BI», включая GenBI, мы сможем предлагать рынку по-настоящему комплексные, эффективные решения для самых сложных задач заказчиков», — отметил Михаил Ратинский, старший управляющий директор — директор департамента учета и отчетности Сбербанка.

«Бизнес-аналитика на базе решения «Навигатор BI» не первый год успешно используется в самых разных отраслях и сценариях. Подтверждение совместимости «Селены» и «Навигатор BI» даст многим компаниям и организациям возможность существенного повышения производительности аналитических систем при оптимизации нагрузки на корпоративные системы», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

