Rubetek Lab и «Иннополис» запустили совместную лабораторию робототехники и ИИ

Rubetek Lab и «Иннополис» запустили совместную лабораторию робототехники и ИИ. На ее базе специалисты российского ИТ-вуза и команда разработчика IoT систем для «умного» дома и здания будут вести прикладные исследования, прототипировать устройства и создавать решения на стыке робототехники, искусственного интеллекта и интернета вещей. Об этом CNews сообщили представители Rubetek Lab.

Ключевыми направлениями работы новой лаборатории станут разработка робототехнических решений для реализации мелкомоторных операций, алгоритмов компьютерного зрения и систем с применением ИИ для умных устройств, автономных технологий и сервисной робототехники для жилой и коммерческой недвижимости. Компании планируют совместно создавать голосовые и мультимодальные интерфейсы и предиктивную аналитику инженерных систем зданий.

Первым проектом лаборатории может стать разработка экзоперчатки — роботизированной перчатки-манипулятора для дистанционного управления роботами. Также в планах — расширение тем исследований, привлечение партнеров из ведущих технических вузов страны, запуск общих публикаций и регистрация патентов.

Руслан Даминдаров, руководитель лаборатории робототехники и ИИ Rubetek / университет «Иннополис»: «Кроме разработки реальных прикладных решений для индустрии, открытая лаборатория станет площадкой, где наши студенты робототехнических программ бакалавриата и магистратуры будут проводить исследования на самом современном оборудовании, а также получат практику в создании робототехнических проектов, ИИ-систем и IoT-устройств. Уже семь выпускников ИТ-вуза в команде Rubetek Lab участвуют в проектировании архитектуры, прошивке, интеграции с облаком и подготовке к серийному производству подобных продуктов. Работа над проектами лаборатории в том числе будет проходить под наставничеством ведущих инженеров компании. Студенты, отличившиеся во время такой практики, смогут получить офферы сразу после выпуска и запускать новые продуктовые направления внутри Rubetek Lab».

Лаборатория открылась на базе университета «Иннополис». Rubetek предоставила набор оборудования для решения задач роботизированных мелкомоторных манипуляций и разработки систем компьютерного зрения и доступ к промышленным производственным площадкам компании.

Денис Мальцев, директор по технологиям и продукту Rubetek: «Объединение исследовательской базы университета и инженерной экспертизы Rubetek дает нам качественно новый уровень разработки. Лаборатория — не просто пространство, это постоянно действующий центр, где рождаются технологии, которые завтра окажутся в реальных продуктах и домах».

