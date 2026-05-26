«Рикитлаб» и «Инферит» объявили о технологическом партнерстве в сфере управления ИТ-активами

Российская ИТ-компания «Рикитлаб», разработчик ITSM/ITAM-платформы Tikitrik, и вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили о технологическом сотрудничестве. В рамках партнерства платформа для управления ИТ-активами Tikitrik интегрирована с системой «Инферит ИТМен» для автоматизированного сбора и анализа данных об ИТ-инфраструктуре.

Интеграция объединяет процессный учет ИТ-активов в Tikitrik с фактическими данными, получаемыми «Инферит ИТМен» непосредственно с конечных устройств. Это формирует единый контур управления ИТ-инфраструктурой, в котором учетные данные сопоставляются с реальным состоянием активов.

Объединенная функциональность позволяет автоматически обогащать карточки ИТ-активов техническими параметрами конечных устройств, включая сведения об операционной системе, процессоре, объеме оперативной памяти и программном обеспечении. Интеграция также обеспечивает выявление расхождений в режиме реального времени между учетными и фактическими данными, включая неучтенное или несанкционированно установленное ПО.

За счет этого компании получают возможность повысить точность учета ИТ-активов, контролировать использование программного обеспечения и оборудования, а также снижать операционные и комплаенс-риски, связанные с нарушением внутренних политик и лицензионных требований.

«Сегодня компаниям важно не только вести учет ИТ-активов, но и видеть их фактическое состояние и использование. Интеграция российских систем Tikitrik и «Инферит ИТМен» объединяет процессный подход к ITAM с автоматизированным сбором данных с инфраструктуры. В результате заказчики получают более точную и актуальную картину ИТ-среды и могут быстрее реагировать на отклонения», – сказал Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

«Мы рады объединить усилия с командой «Рикитлаб». В современных реалиях ручной или разрозненный учет ИТ-активов – это большие риски для бизнеса, от переплат за неиспользуемое ПО до брешей в безопасности. «Инферит ИТМен» устраняет разрыв между тем, что записано на бумаге, и тем, что происходит в реальности на компьютерах и серверах, и помогает ИТ-отделам оперативно выявлять любые отклонения в ИТ-инфраструктуре», – сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Интеграция доступна в составе дополнительного модуля Tikitrik при внедрении ITAM-решения.