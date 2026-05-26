CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

«Р7» и ГК «ЭОС» подписали меморандум о сотрудничестве

ГК «ЭОС», производитель и поставщик систем автоматизации документооборота и делопроизводства, и «Р7», разработчик ПО для офисной работы, подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет направлено на совместное развитие и продвижение программных продуктов компаний для корпоративных заказчиков. Подписи поставили Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7», и начальник отдела цифрового маркетинга ГК «ЭОС» Дмитрий Матвеев. Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС».

Основным направлением взаимодействия компаний будет совместное продвижение своих решений и совместное участие в семинарах, конференциях, круглых столах, симпозиумах и выставках, которые позволят представлять и популяризировать продукты обеих компаний. Также возможно сотрудничество и в направлении научно-образовательных инициатив.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Для нас меморандум открывает новые возможности в плане продвижения отечественного софта на корпоративном рынке. Объединение нашей экспертизы с опытом ГК «ЭОС» поможет еще более эффективно решать задачи импортозамещения в сфере ПО и предлагать клиентам более комплексные решения для цифровизации бизнес-процессов. Уверен, такое партнерство будет способствовать развитию как наших продуктов, так и отечественной ИТ-экосистемы в целом», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

«Сегодня заказчики все чаще выбирают не отдельные решения, а единую цифровую экосистему. Для нас принципиально, чтобы создаваемые нами решения снимали лишнюю нагрузку с пользователей и делали их работу проще. Меморандум с «Р7» даст импульс не только развитию существующих продуктов, но и выработке новых ориентиров для цифровой трансформации компаний.», — сказал Дмитрий Матвеев, начальник отдела цифрового маркетинга ГК «ЭОС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290