«Р7» и ГК «ЭОС» подписали меморандум о сотрудничестве

ГК «ЭОС», производитель и поставщик систем автоматизации документооборота и делопроизводства, и «Р7», разработчик ПО для офисной работы, подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет направлено на совместное развитие и продвижение программных продуктов компаний для корпоративных заказчиков. Подписи поставили Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7», и начальник отдела цифрового маркетинга ГК «ЭОС» Дмитрий Матвеев. Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС».

Основным направлением взаимодействия компаний будет совместное продвижение своих решений и совместное участие в семинарах, конференциях, круглых столах, симпозиумах и выставках, которые позволят представлять и популяризировать продукты обеих компаний. Также возможно сотрудничество и в направлении научно-образовательных инициатив.

«Для нас меморандум открывает новые возможности в плане продвижения отечественного софта на корпоративном рынке. Объединение нашей экспертизы с опытом ГК «ЭОС» поможет еще более эффективно решать задачи импортозамещения в сфере ПО и предлагать клиентам более комплексные решения для цифровизации бизнес-процессов. Уверен, такое партнерство будет способствовать развитию как наших продуктов, так и отечественной ИТ-экосистемы в целом», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор «Р7».

«Сегодня заказчики все чаще выбирают не отдельные решения, а единую цифровую экосистему. Для нас принципиально, чтобы создаваемые нами решения снимали лишнюю нагрузку с пользователей и делали их работу проще. Меморандум с «Р7» даст импульс не только развитию существующих продуктов, но и выработке новых ориентиров для цифровой трансформации компаний.», — сказал Дмитрий Матвеев, начальник отдела цифрового маркетинга ГК «ЭОС».