Подтверждена совместимость СУБД Jatoba и платформы Haspbox

Компании «Газинформсервис» и «Хаспбокс» объявили о завершении испытания и подтверждении корректности совместной работы СУБД «Ятоба» и платформы управления секретами Haspbox. Результаты тестирования показали стабильное взаимодействие решений в типовых сценариях эксплуатации.

Подтверждённая совместимость позволяет заказчикам использовать «Ятобу» и Haspbox в едином контуре для хранения и обработки данных с централизованным управлением учётными данными, паролями, ключами и другими секретами. Практическое преимущество такой связки — снижение рисков несанкционированного доступа к данным за счёт вынесения секретов из прикладного контура в специализированную систему управления доступом.

«Связка Jatoba и Haspbox закрывает два разных, но связанных слоя: управление секретами доступа к базе данных и защиту самого контура хранения и обработки данных. Протестированы сценарии, где приложения получают учётные данные извне, а не из локального окружения. Это особенно важно для кластерных и высоконагруженных контуров, где ротация паролей, разграничение ролей и трассируемость доступа к секретам должны работать предсказуемо и без простоев», — отметил менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис» Юрий Осипов.

«Мы с партнёрами стремимся заранее обеспечить технологическую совместимость, что позволяет заказчику сразу получать готовый сценарий работы, а не тратить ресурсы на дополнительную стыковку решений. Для бизнеса это более быстрый запуск, ниже стоимость внедрения и более короткий путь до практического результата», — сказала генеральный директор компании «Хаспбокс» Елена Непочатова.

«Ятоба» — российская СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предназначенная для построения отказоустойчивых систем хранения и обработки данных. Платформа включает инструменты для обеспечения стабильности работы и дополнительные функции кибербезопасности, включая SQL Firewall и механизмы защиты данных.

Haspbox — первая российская платформа для единого управления паролями пользователей и инфраструктурными ИТ-секретами, предназначенная для централизованного хранения, контроля доступа, ротации и аудита паролей, токенов, ключей и иных чувствительных данных. Использование платформы позволяет выстроить единый подход к управлению и автоматизации парольной политики в корпоративной инфраструктуре.

Технологическое партнёрство сторон направлено на развитие совместимых отечественных решений для корпоративного и государственного сегментов. Компании планируют продолжить развитие интеграции и оказывать заказчикам совместную техническую поддержку.