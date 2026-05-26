Ozon развивает систему «умной» сортировки в логистике

Ozon внедряет на логистические объекты ленточные сортеры (Narrow-Belt Sorter) для крупногабаритных и тарных товаров, а до конца первого полугодия 2026 г. полностью переходит на собственную математическую модель сортировки и отгрузки товаров. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Установка ленточных сортеров на порядка 100 направлений позволит цифровой платформе увеличить количество автоматизированных процессов в два раза. А в результате внедрения математической модели рост утилизации направлений отгрузки составит более 50%, эффективность сортировки тарных ящиков по сравнению с сортировкой отдельных посылок увеличится в 27 раз.

В рамках собственной модели сортировки и отгрузки товаров Ozon изменит структуру товаропотока, проходящего через транзитные объекты — теперь товары будут обрабатываться не поштучно, а тарными ящиками. Это позволит минимизировать сроки доставки товаров, равномерно распределять нагрузку между логистическими объектами и оптимизировать транзитный поток на сортировочных центрах.

К настоящему моменту Ozon внедрил более 10 ленточных сортеров (NBS) на шести логистических центрах компании в ключевых регионах страны. Производительность одного сортера — 3,5 тыс. единиц товара в час. К концу 2026 г. Ozon планирует увеличить их число до свыше 70 сортеров на более 55 фулфилмент-центрах от Калининграда до Хабаровска. Устройства одновременно обладают высокой точностью и скоростью обработки товаров, а также бережно работают с разными типами товаров и размерами — от 500 г до 60 кг.

Ленточные сортеры представляют собой «умные» конвейеры, где каждая посылка едет на собственной ленте-дорожке. При прохождении через автоматизированную систему товар попадает в устройство (сингулятор), которое упорядочивает посылки. Отправление сканируется на автоматическом 6D-сканере, который считывает штрихкод товара и распределяет посылки по направлениям доставки. Также товар проходит станцию контроля объемно-весовых характеристик (ОВХ), которая бесконтактно измеряет вес и габариты товаров. В итоге отправление автоматически поступает на свободные ленты — система уже «знает» назначение посылки.

Компания внедряет на склады и 3D-сортеры, которые способны обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Это в два-три раза превышает скорость ручной сортировки. К концу года цифровая платформа намерена увеличить число 3D-сортеров до 330 устройств. Принцип их работы основан на высокоточном сканировании: комплекс камер и датчиков считывает штрихкод с этикетки товара и в режиме реального времени взаимодействует с единой ИТ-системой управления складом (WMS). На основании полученных цифровых команд оборудование обеспечивает точное направление товара.

Благодаря совершенствованию операций на логистических объектах клиенты Ozon, в особенности из малых городов и небольших поселений, могут быстро получать заказы в шаговой доступности. А свыше 750 тыс. продавцов площадки, 80% которых живут в регионах России и представляют малый и средний бизнес — повышать товарооборот с ростом онлайн-заказов.

«По итогам 2025 г. Ozon доставил клиентам более 2,4 млрд заказов, а в первом квартале 2026 г. число онлайн-заказов увеличилось на 83% год к году. Чтобы обеспечить покупателей удобной и быстрой доставкой по всей стране, мы развиваем инфраструктуру и технологии. Сегодня на наших складах ежедневно осуществляется около 55 млн операций с товарами, а в доставку передается более 23 млн заказов. А наши технологии более рентабельные и гибкие по сравнению с зарубежными аналогами», — сказал директор по автоматизации логистики Ozon Тагир Исмаилов.

