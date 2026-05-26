CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Linx Cloud увеличил инфраструктуру облака в два раза

Linx Cloud расширил объем и возможности своей облачной платформы с помощью процессоров с тактовой частотой от 3 ГГц и систем хранения данных на базе OceanStor Dorado от Huawei. Установка новых СХД позволила расширить емкость хранения данных в полтора раза, а объем вычислительных ресурсов облака в процессе обновления удвоился. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

Теперь в портфолио Linx Cloud представлены вычислительные ресурсы трех категорий: стандартный кластер с тактовой частотой от 2,2 ГГц для энергоэффективных и многопоточных нагрузок (виртуализация, контейнеры, базы данных), производительный кластер с тактовой частотой от 3,0 ГГц для универсального баланса производительности (офис, ERP, разработка, аналитика) и высокопроизводительный кластер с тактовой частотой 3,8 ГГц для максимальной скорости отклика (трейдинг, высоконагруженные системы уровня 1С:ERP, инженерные расчеты, системы без поддержки многопоточности).

Расширение мощностей сопровождается обновлением тарифной политики для вычислительных ресурсов. Вместе с новым оборудованием Linx Cloud расширяет портфель IaaS-предложения, чтобы полностью соответствовать растущим потребностям заказчиков и формировать оптимальные ценовые условия под каждую задачу.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Наиболее критичными требованиями крупных компаний к облачной инфраструктуре являются возможность ее оперативного масштабирования и гибкого подбора технических характеристик, отвечающих конкретным бизнес-задачам. Мы провели расширение облачной платформы с учетом этих факторов и тем самым повысили вариативность нашего предложения», – отметил Дмитрий Щегольков, директор по продуктам и технологическому развитию Linx Cloud.

Работа по расширению инфраструктуры была проведена параллельно в дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Это дает клиентам Linx Cloud уверенность в возможности масштабироваться в облачной платформе и развитии геораспределенной отказоустойчивой архитектуры их систем. Высокая производительность облака позволит заказчикам компании решать ресурсоемкие задачи: работать с большими базами данных, ERP-системами и контейнеризованными средами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290