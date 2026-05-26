CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Инженеры ВТИ внедрили ПО для расчета градирен АЭС и ТЭС

Специалисты Всероссийского теплотехнического института (ВТИ) применили собственную разработку для коммерческого заказа, рассчитав параметры вновь возводимой башенной градирни. Об этом CNews сообщил представитель ВТИ.

В мае 2026 г. стало известно о первом успешном коммерческом использовании программы, предназначенной для технологического расчета башенных испарительных градирен. Работа, проделанная коллективом ВТИ, знаменует собой важный этап в направлении разработки системы непрерывного мониторинга эффективности работы башенных испарительных градирен.

Ранее программа прошла серию внутренних сравнительных испытаний, в ходе которых получена достаточная для инженерных расчетов сходимость результатов.

В апреле 2026 г. в ВТИ обратился один из ведущих отечественных производителей высокоэффективных оросителей и водоуловителей. Заказчик поставил перед разработчиками задачу: провести серию технологических расчетов для вновь проектируемой каркасно-обшивной градирни БГ-1800.

Особый интерес представляла необходимость моделирования работы сооружения при различном количестве слоев оросителя и при различных технологических и метеорологических параметрах функционирования электростанции. Подобные многовариантные расчеты позволяют найти баланс между эффективностью охлаждения и экономической целесообразностью конструкции. Сотрудники ВТИ оперативно выполнили запрос, оформив результаты в виде пакета технических материалов. Полученные данные дают четкое понимание того, как то или иное конструктивное решение повлияет на итоговую температуру охлажденной воды.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Возможность точно прогнозировать температуру воды на выходе из градирни напрямую связана с глубиной вакуума в конденсаторе паровой турбины. Грубо говоря, чем точнее инженеры рассчитают охлаждение и внедрят необходимые технологические решения сегодня, тем меньше топлива – газа или угля – электростанция потратит завтра. Это напрямую влияет на экономичность работы оборудования станции и снижение себестоимости вырабатываемой электроэнергии.

«Использование собственного программного продукта позволяет нам не только оперативно проводить технологические расчеты градирен, но и выдавать наиболее эффективные рекомендации, адаптируя их под конкретные климатические условия и параметры оборудования заказчика», – отметили в институте.

Новая программа ВТИ фактически становится цифровым фундаментом для проектирования современных и модернизации действующих тепловых электростанций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290