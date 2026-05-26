GreenData подтвердила производительность платформы на уровне 154 тысяч пользовательских сценариев в час

По итогам нагрузочного тестирования новая версия платформы GreenData выдержала одновременную работу 18 тыс. пользователей. По сравнению с предыдущим тестированием, проведенным в 2025 г., этот показатель вырос на 50%. Об этом CNews сообщил представитель GreenData.

GreenData подвела итоги нагрузочного тестирования платформы версии LTS.481.3. Тестирование проводилось с использованием Apache JMeter 5.5. Испытания подтвердили, что платформа обеспечивает выполнение свыше 154 тыс. пользовательских сценариев в час при нагрузке 18 тыс. пользователей. Для сравнения, в предыдущем испытании платформы версии LTS.427.4 подтвержденная производительность составляла 102944 сценария в час при нагрузке 12 тыс. пользователей. Таким образом, при сопоставимых пользовательских сценариях платформа увеличила подтвержденную производительность на 50%.

Тестирование стало частью регулярной проверки готовности платформы к промышленной эксплуатации в крупных организациях. По мере роста масштаба внедрений на платформе увеличивается число одновременных пользователей, объем обрабатываемых данных и количество параллельных бизнес-операций. Поэтому в новой версии платформы GreenData отдельно проверила два ключевых параметра – ее предельную производительность и способность стабильно поддерживать заданный уровень нагрузки.

В ходе тестирования были смоделированы условия, близкие к промышленной эксплуатации – одновременная работа пользователей, выполнение независимых сценариев и длительное удержание нагрузки на целевом уровне. В качестве сценариев использовались типовые операции в информационной системе: авторизация, создание и сохранение карточек, запуск бизнес-алгоритмов, автоматическое заполнение данных, формирование печатных форм и применение настроек прав доступа.

Тестирование проводилось в два этапа. На первом этапе специалисты GreenData определили предельную производительность платформы при ступенчатом увеличении нагрузки 9 тыс. до 21 тыс. На втором – подтвердили рабочий уровень производительности: система вышла на нагрузку 18 тыс. пользователей. При этом максимальный процент ошибок по отдельному сценарию составил всего 0,06%, а 90% пользовательских операций выполнялись в среднем за 0,864 секунды.

«Low-code-платформа GreenData регулярно проходит нагрузочное тестирование, и последний цикл в очередной раз подтвердил, что архитектура платформы выдерживает высокие нагрузки и сохраняет потенциал для роста. Для клиентов это означает уверенность в том, что она не станет ограничением по мере развития бизнеса, увеличения числа пользователей и усложнения процессов», — отметил Роман Невоструев, руководитель центра разработки общесистемных компонентов GreenData.

