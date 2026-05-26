ГК «Урбантех» инвестировала в продуктовую компанию «Нетвижн»

Группа компаний «Урбантех», российский поставщик и оператор технологических решений в области безопасности дорожного движения, общественной и экологической безопасности, завершила сделку по приобретению 30% доли в компании «Нетвижн», российского разработчика и производителя комплексных решений в области интеллектуального видеонаблюдения. Сумма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители ГК «Урбантех».

Сделка дополняет портфель продуктов ГК «Урбантех» и позволяет предложить российским регионам полный набор решений для обеспечения общественной безопасности и функционала «умного города».

Ключевой продукт «Нетвижн» — VMS-платформа, способная объединять в единый контур до 300 тыс. камер. Платформа является самым быстрорастущим продуктом в данном сегменте. Компания «Нетвижн» по итогам 2025 г. показала 44% рост выручки.

«Десятки регионов сегодня используют устаревшие системы, не способные организовать единый контур и централизованное управление видеоданными. Такая ситуация снижает эффективность обеспечения общественной безопасности и работы оперативных служб, сужает спектр задач, реализуемых при помощи видеоаналитики. Внедрение нашей платформы успешно решает эту проблему. Партнерство позволяет нам достичь синергетического эффекта, сформировать ряд совместных продуктовых предложений и сценариев использования инфраструктуры, проводить пилотные проекты в регионах присутствия ГК "Урбантех", а также выступать соинвесторами в новые продуктовые ниши», — сказал Роман Казаченко, генеральный директор ООО «Нетвижн».

«Совместно с "Нетвижн" мы формируем продуктовое предложение, которое позволит максимизировать эффект от каждой применяемой камеры. Помимо обеспечения безопасности, камеры могут применяться для контроля в сфере ЖКХ, экологии, туризма, транспорта и в других секторах экономической и хозяйственной деятельности. В условиях быстрой динамики группы компаний мы заинтересованы в построении партнёрств с сильными активными командами для укрепления лидерских позиций в отрасли. Команда "Нетвижн" — одна из таких», — сказал Андрей Денисенков, генеральный директор и акционер ГК «Урбантех».