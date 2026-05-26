CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

БелГУ ускоряет разработку противоопухолевых препаратов с помощью ИИ-платформы «Синтелли»

Исследователи Института фармации, химии и биологии Белгородского государственного университета (БелГУ) используют платформу цифровой химии от компании «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика») для поиска новых противоопухолевых соединений. В результате работы были отобраны 13 перспективных молекул, две из них уже синтезированы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

Проект направлен на поиск потенциальных ингибиторов белка BRAF ‒ одной из биологических мишеней в онкологии. Мутации BRAF провоцируют развитие меланомы, рака легкого и кишечника. Для разработки эффективного препарата нужно подобрать молекулу, которая сможет воздействовать на этот белок. Найти активное вещество недостаточно: оно должно быть безопасным для организма, а его синтез быть реально выполнимым на практике.

Создание нового лекарственного препарата занимает, в среднем, от 10 лет, при этом значительная часть времени уходит на поиск перспективных молекул-кандидатов. Для ускорения этого процесса команда БелГУ решила использовать платформу цифровой химии «Синтелли». С ее помощью исследователям удалось сгенерировать структуры, похожие на известные ингибиторы BRAF, отфильтровать их по ключевым параметрам, включая биологическую активность и токсичность. Молекулярный докинг позволил оценить, насколько отобранные соединения могут связываться с белком-мишенью, а также оценить синтетическую доступность молекул и построить возможные пути их получения.

Исследователи проанализировали около 700 потенциальных молекул. В результате виртуального скрининга были отобраны 13 наиболее перспективных соединений, сопоставимых по своим характеристикам с существующими на рынке препаратами. Важно отметить, что две из этих 13 молекул уже удалось успешно синтезировать. Следующим этапом проекта станет экспериментальный синтез выбранных соединений и их дальнейшее исследование на клеточных линиях.

«Разработка лекарственных препаратов ‒ это длительный процесс, который может занимать более 10 лет. Если использовать цифровой подход, можно существенно сократить время исследований», ‒ отметила Елена Жилякова, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой фармацевтической технологии БелГУ.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

«В этом проекте мы видим реальный переход от теоретических расчетов к практике ‒ получению молекул, готовых к синтезу. Это позволяет существенно сократить объем ранних исследований. Искренне вдохновляет видеть, как платформа помогает ученым экономить годы кропотливой работы, быстрее двигаясь к созданию жизненно важных препаратов», ‒ сказала Алина Мухамеджанова, СЕО «Синтелли».

Следующий этап работы ‒ синтез оставшихся соединений и их испытания in vitro. Использование платформы позволило сосредоточиться на наиболее перспективных молекулах и сократить количество экспериментальных проверок, сэкономив время и бюджет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290