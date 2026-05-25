Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink

Поставщик ИТ-услуг Selecty перешел на кадровый ЭДО HRlink, а также автоматизировал процессы найма сотрудников с помощью сервиса Start Link. Автоматизация позволила компании сократить временные затраты на оформление документов, повысить прозрачность процессов и обеспечить безопасную работу с персональными данными при масштабировании бизнеса. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

Selecty работает на рынке с 2014 г. и специализируется на ИТ-аутсорсинге, обеспечивая технологическую поддержку более чем 300 компаний из числа крупнейших российских предприятий. По данным CNews, компания входит в топ-15 поставщиков ИТ-услуг в России и занимает более 20% отечественного рынка ИТ-услуг.

Команда Selecty распределена по всей стране, что осложняло кадровые процессы. Так, сотрудникам из Москвы и Московской области приходилось приезжать в офис для подписания документов, а взаимодействие с региональными специалистами строилось через курьерские службы. Это замедляло работу компании в целом и усложняло контроль: HR-команде было трудно оперативно отслеживать полноту пакета документов и статус их подписания.

С ростом штата нагрузка на кадровых специалистов начала существенно увеличиваться, и компания приняла решение о переходе на электронный документооборот в HR. В условиях масштабирования бизнеса стало очевидно, что бумажные процессы заметно замедляют изменения в компании. При выборе подрядчика команда ориентировалась на удобство, надежность и соответствие курсу Selecty на цифровизацию. По итогам изучения предложения на рынке компания остановила выбор на HRlink.

По результатам внедрения сократилось время, которое кадровые специалисты тратили на загрузку, согласование и подписание документов. Дополнительным преимуществом стала единая база хранения всех документов – упростился поиск, аудит и контроль истории изменений. Это особенно сказалось на удобстве работы с распределенной командой, которая теперь может получить интересующую информацию или выписку в системе без учета разницы часовых поясов.

В рамках дальнейших планов по цифровизации Selecty также внедрил сервис удаленного найма Start Link (входит в экосистему HRlink). Решение усилило безопасность при работе с персональными данными и одновременно ускорило оформление новичков — в среднем компания нанимает более 200 сотрудников в месяц, а значительная часть времени кадровых специалистов ранее уходила на подготовку и загрузку документов в систему «1С». Автоматизация этого этапа позволила перераспределить ресурсы команды и кратно снизить долю ручных операций, которые занимали до 80% времени в процессе оформления.

«Переход на КЭДО стал для нас логичным шагом в условиях масштабирования компании. Мы получили не только экономию времени, но и прозрачность всех кадровых процессов. Особенно важно, что теперь мы можем эффективно работать с сотрудниками по всей России без привязки к офису и логистике», — сказала Анна Козулина, руководитель отдела кадров Selecty.

«Компании с распределенными командами и высоким темпом найма особенно остро ощущают ограничения бумажного документооборота. Кейс Selecty показывает, как переход на цифровые HR-решения позволяет одновременно повысить скорость, контроль и безопасность процессов. Интеграция КЭДО и инструментов удаленного найма в единую систему дает бизнесу ощутимый эффект уже на первых этапах внедрения», — отметил Данила Морогин, генеральный директор HRlink.