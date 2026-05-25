Сбербанк обеспечит безопасные онлайн-платежи клиентам компании «ВодоходЪ»

Московский банк Сбербанка и «ВодоходЪ», судоходная компания и туристический оператор, подписали соглашение о партнерстве в сфере интернет-эквайринга. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Клиенты компании «ВодоходЪ» смогут оплачивать билеты на круизы и дополнительные услуги онлайн. Новый сервис делает речные путешествия по России комфортнее и технологичнее.

Интернет-эквайринг позволяет компании принимать онлайн-платежи через сайт и цифровые каналы без необходимости использования физического оборудования. Решение включает платежный шлюз с интеграцией в онлайн-платформы, а также доступ к управлению операциями через личный кабинет.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Для нас важно, что ведущие компании туристической отрасли выбирают решения «Сбера» в условиях реальной конкуренции. Это подтверждает, что мы предлагаем не просто платежный инструмент, а комплексный сервис, который помогает бизнесу расти и улучшать клиентский опыт. Сотрудничество с «ВодоходЪ» — пример того, как технологии и надежная инфраструктура «Сбера» поддерживают развитие внутреннего туризма в России».

Подключение интернет-эквайринга Сбербанка позволит «ВодоходЪ» повысить удобство оплаты для клиентов, ускорить обработку транзакций и обеспечить высокий уровень безопасности платежей, что особенно важно для онлайн-продаж туристических услуг.

Илья Суховольский, заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ»: «Современный турист ценит время и контроль над своими расходами. Совместно со «Сбером» мы обеспечиваем нашим гостям максимально удобный и безопасный онлайн-платеж — будь то покупка круиза или оплата дополнительной услуги на борту. Благодаря надежной инфраструктуре «Сбера» мы можем сосредоточиться на главном — создавать яркие впечатления от речных круизов по Волге, Енисею и другим водным артериям нашей страны».