CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT

На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT — ультимативный монитор профессионального класса, разработанный для тех, кто создает визуальный контент сверхвысокого разрешения. При диагонали 31,5 дюйма устройство предлагает беспрецедентное разрешение 6K (6016x3384 пикселей), что гарантирует феноменальную плотность пикселей и возможность рассмотреть мельчайшие нюансы в сложнейших графических проектах. Такая детализация делает его незаменимым инструментом для художников, фотографов и видеоредакторов, стремящихся к совершенству в каждой детали. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Дизайн Acer ProCreator PE320QXT воплощает строгую эстетику профессиональной серии, дополненную передовой функциональностью в виде 10-точечного сенсорного управления. Это превращает монитор в интерактивный холст, позволяя взаимодействовать с контентом максимально интуитивно. Благодаря заводской калибровке и сертификации Calman, устройство гарантирует эталонную точность цветопередачи прямо из коробки, становясь надежным ядром современной студии, где во главе угла стоят стабильность параметров и безупречная достоверность картинки.

Основные характеристики Acer ProCreator PE320QXT — диагональ: 31.5”; тип матрицы: IPS + сенсорный ввод; разрешение: 6016 x 3384; формат: плоский; частота обновления: 60 Гц; сертификация Calman Verified; заводская калибровка Delta E<1; VESA DisplayHDR™ 600; двойная цветовая гамма: AdobeRGB 99% / DCI-P3 99%; яркость: до 600 кд/м².

acer_procreator700.jpg
На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (PD 90 Вт), 2 x USB-A (USB 3.2), 2 x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников, KVM; встроенные динамики 2 х 5 Вт; встроенная камера на 8 Мп и микрофоны; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, поворота и наклона, режим PIP/PBP, стилус в комплекте

Монитор Acer ProCreator PE320QXT уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 100,92 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290