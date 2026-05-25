Компания «Навикон» выпустила коннектор между BPMSoft и «Яндекс Директом»

Системный интегратор и разработчик «Навикон» анонсировал выпуск коннектора между отечественной low-code-платформой BPMSoft и сервисом для размещения и управления контекстной рекламой в экосистеме «Яндекса» «Яндекс Директ». Новое решение автоматически переносит данные о рекламных кампаниях в CRM и позволяет бизнесу объединить маркетинговую статистику и продажи в едином контуре.

По оценкам АКАР, совокупный объем рекламы в 2025 г. достиг 981,6 млрд руб., а на интернет-сервисы пришлось 510,1 млрд руб. – это на 9% больше, чем в 2024 г. На фоне растущих инвестиций в цифровые каналы для бизнеса становится критичным вопрос связи рекламных расходов с фактическими результатами продаж.

Однако на практике во многих компаниях маркетинг и продажи работают с разными наборами данных. Маркетинг анализирует показатели в рекламном кабинете, продажи – качество и статус лидов в CRM. В результате данные о конверсии в рекламе и о реальных клиентах могут не совпадать. Сведение информации часто происходит вручную или с использованием дополнительных инструментов, что увеличивает нагрузку на команды и замедляет принятие управленческих решений. Коннектор переносит рекламную статистику непосредственно в BPMSoft и сокращает число систем, между которыми приходится переключаться сотрудникам.

Коннектор от команды «Навикон» подключается напрямую к API «Яндекс Директа» и автоматически загружает в систему данные по показам, кликам и устройствам. Загрузку можно запускать вручную или по расписанию, причем все данные хранятся в едином рабочем пространстве. В результате информация о рекламе становится доступной в той же среде, где компания управляет лидами, сделками и клиентскими процессами.

Приложение уже опубликовано в каталоге BPMSoft. Оно оптимально подходит для компаний со сложным циклом сделки: например, в девелопменте, промышленности, логистике, дистрибуции или корпоративных услугах. Между кликом по объявлению и заключением контракта здесь может пройти несколько месяцев. Объединение данных о рекламной активности и этапах воронки продаж в одной системе помогает проследить путь клиента от первого контакта до подписания договора и принимать взвешенные решения о распределении рекламного бюджета.

«Интеграция BPMSoft с “Яндекс Директом” позволяет использовать CRM как единый центр управления клиентскими данными и рекламной активностью. Реклама перестает быть отдельным “аквариумом”, в который заходит только performance-маркетолог. Данные о рекламных кампаниях оказываются рядом с лидами, воронкой, задачами менеджеров и внутренними процессами согласования. Для руководителя маркетинга это означает меньше переключений между интерфейсами и меньше ручной рутины. Руководителю продаж понятнее, какие кампании действительно двигают воронку, а какие просто делают красивым график в отчете. А для коммерческого директора это возможность обсуждать рекламу и продажи не как две параллельные вселенные, а как единую экономику привлечения клиента», – отметил Илья Народицкий, директор по стратегическим инновациям в «Навикон».

Кроме того, в «Навикон» считают, что выход коннектора между BPMSoft и «Яндекс Директ» своевременный на фоне импортозамещения в российских компаниях. В последние годы многие организации пересматривают свой клиентский стек: одни проводят миграцию с зарубежных CRM (например, Salesforce, Microsoft Dynamics и других), другие наращивают использование локальных решений для маркетинга, продаж, коллтрекинга, аналитики и управления данными вокруг уже существующего контура. Компании, выбирающие BPMSoft как основную платформу для управления клиентским опытом, заинтересованы в том, чтобы не только заменить зарубежную CRM, но и обеспечить полноценное взаимодействие с крупнейшими локальными рекламными сервисами. Для них это не дополнительная опция, а часть нормальной цифровой гигиены.

Поэтому в «Навикон» ожидают, что спрос на коннектор будет только расти вместе с повышением зрелости маркетинговой автоматизации в российских компаниях и увеличением спроса на сквозную аналитику.

