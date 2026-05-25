CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок

Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разработки института из пилотной фазы в промышленную эксплуатацию у крупных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Между академической разработкой и тиражируемым корпоративным продуктом разрыв, в котором обычно теряется большая часть наукоемких ИИ-решений: модель работает на бенчмарках, но не доходит до контура заказчика. Партнерство ИИИ МФТИ и «К2Тех» закрывает этот разрыв как единый цикл: технологическая экспертиза разработок института, адаптация под отраслевые задачи, интеграция в ИТ-ландшафт заказчика и масштабирование в промышленную эксплуатацию.

Сотрудничество направлено на развитие совместных решений в сферах искусственного интеллекта и робототехники. Стороны планируют совместный отбор разработок института под отраслевые запросы, доработку решений до уровня корпоративного внедрения и совместное участие в проектах для крупного российского бизнеса и государственных заказчиков.

«Сильная R&D-база сама по себе не создает промышленного продукта. Между прототипом и промышленной эксплуатацией всегда стоит работа по адаптации, интеграции и сопровождению. С «К2Тех» мы выстраиваем эту цепочку как единый процесс: институт отвечает за научное ядро и развитие технологии, партнер за то, чтобы решение работало в реальном контуре заказчика. Для нас это способ доводить разработки до отраслевого результата, а не останавливаться на стадии пилота», — сказала Анна Смирнова, коммерческий директор ИИИ МФТИ.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«Сегодня рынок нуждается не просто в экспериментах с искусственным интеллектом, а в зрелых решениях, которые можно быстро встроить в действующие процессы компании и масштабировать на уровне всей организации. У Института ИИ МФТИ есть сильная научная база и прикладные разработки, у «К2Тех» — опыт интеграции сложных технологических решений в крупном бизнесе. Такое партнерство позволяет сократить путь от пилота до промышленной эксплуатации и предложить заказчикам ИИ-инструменты с понятным прикладным эффектом», — сказала Татьяна Павлова, заместитель директора по развитию бизнеса в сфере информационных систем и интеграционных решений «К2Тех».

Соглашение заключено на неопределенный срок. Первые совместные проекты стороны планируют запустить до конца 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290