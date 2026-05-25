ЕВРАЗ внедряет цифровую экосистему охраны труда

ЕВРАЗ внедряет комплекс современных ИT-решений, направленных на повышение эффективности управления рисками и предупреждение потенциальных угроз. Экосистема охватывает весь цикл производственных процессов: от допуска к сложным операциям до фиксации мелких недочетов в цехах. Ключевыми проектами являются: выдача электронных наряд-допусков к работам повышенной опасности, тепловая карта рисков и мобильное приложение «Охота на риски». Об этом CNews сообщили представители ЕВРАза.

Наряд-допуск — это задание на производство работ, которое содержит меры безопасности и определяет правила их проведения. От того, насколько правильно и быстро он оформлен, зависит не только график ремонта, но и жизнь и здоровье людей. Ввод электронного оформления позволил сократить среднее время согласования до 5-7 минут. Проект минимизировал простои бригад, освободил персонал от рутины и повысил производительность в рамках ремонтных и пуско-наладочных кампаний.

Тепловая карта рисков выступает в роли аналитического инструмента и «умного подсказчика» для руководителей подразделений. Система представляет собой интерактивный дашборд, который анализирует данные и определяет участки с отклонением от технологических нормативов. Проблемные зоны подсвечиваются определенным цветом в зависимости от уровня риска. Это дает руководителям возможность видеть карту цеха целиком, оперативно перераспределять ресурсы и устранять угрозы до возникновения происшествий.

Мобильное приложение «Охота на риски» стало фундаментом управления безопасностью на местах. Оно дополнилось опцией фиксации микротравм. В основе подхода лежит пирамида Генриха: каждому смертельному случаю предшествует 3000 микротравм. Фиксация и анализ даже самых мелких происшествий позволяют заранее выявить опасности и процессы, требующие улучшения. В 2025 г. работники и подрядчики ЕВРАЗа подали данные о 627 микротравмах (против 292 в 2024 г.). Это повысило прозрачность статистики и позволило управлять фундаментом безопасности. Также любой сотрудник или подрядчик может оформить в приложении отказ от работы, если не созданы условия для ее безопасного выполнения. Такое решение не влечет дисциплинарных взысканий, а для руководства служит сигналом к выработке мер. С начала 2026 г. сотрудниками компании оформлено более 800 отказов.

ЕВРАЗ продолжает развивать элементы цифровой экосистемы и последовательно движется к снижению травматизма на всех производственных площадках. В рамках системной работы по совершенствованию охраны труда компания реализует проекты в части усовершенствования планирования работ, по контролю отклонений и анализу безопасности.

«Безопасность сотрудников — приоритет компании, а открытость — ключевой принцип работы с рисками. Комплексная работа с использованием цифровых инструментов позволяет нам продвигаться к главной цели по исключению смертельных случаев на производстве и снижать травматизм за счет системной профилактики, а не ликвидации последствий», – отметила Яна Репринцева, директор ЕВРАЗа по охране труда и развитию культуры безопасности.