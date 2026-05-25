CorpSoft24 перевел «Кубаньэнерго» на единую корпоративную систему регламентированного учета «Россети Юг»

CorpSoft24 реализовал проект по переводу пользователей энергетической компании «Кубаньэнерго» (ранее АО «Россети Кубань») с системы на базе «1С:Управление производственным предприятием» на систему «1С:ЕКС УХ» на базе «1С:Управление холдингом 8». Это позволило «Кубаньэнерго» интегрироваться в единую корпоративную цифровую среду своей материнской структуры – холдинга «Россети Юг». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Кубаньэнерго» – энергетическая компания, основным направлением деятельности которой является распределение электроэнергии, включая услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению электроустановок к сетям энергоснабжения в Краснодарском крае, Республике Адыгея и на федеральной территории «Сириус». Штат компании составляет свыше 9 тыс. человек.

С декабря 2025 г. «Кубаньэнерго» присоединилась к ПАО «Россети Юг» в качестве филиала. Для эффективной совместной работы компаниям важно было достичь централизации и единообразия всех ключевых информационных систем, среди которых – единая информационная система операционной деятельности и регламентированного учета предприятия. Решение этой задачи стало основой для перевода «Кубаньэнерго» в единую корпоративную информационную систему «Россети Юг» – «1С:ЕКС УХ» на базе продукта «1С:Управление холдингом 8».

В ходе проекта специалисты CorpSoft24 сформировали и согласовали с заказчиком единую методику и порядок ведения учета для всех филиалов «Россети Юг», включая «Кубаньэнерго», определили перечень нормативно-справочной информации (НСИ), которую необходимо перенести из «1С:УПП» в «1С:УХ», и выполнили миграцию данных.

Реализовали интеграцию «1С:ЕКС УХ» с другими системами на базе «1С:Предприятие», с системой по расчету заработной платы и другими сторонними программными продуктами. Настроили печатные формы отчетов с учетом нормативных документов и производственных процессов заказчика. Провели обучение пользователей работе с системой.

Проект реализован в короткие сроки: примерно за семь месяцев. Сейчас «Кубаньэнерго» полностью перешла на «1С:ЕКС УХ». К системе подключены 2 тыс. новых пользователей филиала «Кубаньэнерго». Всего в единой корпоративной системе регламентированного учета «Россети Юг» более 4,5 тыс. пользователей.

Единая корпоративная система обеспечивает комплексную автоматизацию бизнес-процессов управленческого, бухгалтерского и налогового учета и отчетности; операционной деятельности и технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) согласно единым стандартам для всех филиалов «Россети Юг». Кроме того, система обеспечивает формирование консолидированной отчетности.

В результате реализации проекта все филиалы и центральный аппарат ПАО «Россети Юг» работают в едином информационном пространстве без потери в скорости и качестве работы на базе системы «1С:Управление холдингом 8». Решение «1С:ЕКС УХ» обеспечивает непрерывность и единообразие бизнес-процессов, связанных с учетом и отчетностью в полном соответствии с законодательством России.

«Единая система «1С:ЕКС УХ» позволяет автоматизировать учет, планирование и контроль эффективности подразделений и филиалов на всех уровнях управления холдингом, выстраивать бизнес-стратегию с опорой на актуальные и объективные данные. Благодаря полноценной интеграции информационных ресурсов всех филиалов «Россети Юг», мы сможем достичь максимальной синергии, сохраняя высокое качество услуг для жителей и организаций южных регионов России. Сотрудничество с компанией CorpSoft24 осуществляем более трех лет, за этот период специалисты выполнили ряд сложных проектов для нашей компании», – сказал Андрей Таскаев, начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Юг».

«CorpSoft24 имеет огромный опыт работы с крупными распределенными предприятиями в сфере электроэнергетики, поэтому заказчики доверяют нам самые сложные проекты. В данном проекте нам необходимо было обеспечить надежность и быстродействие системы в условиях высоких нагрузок, решить задачу корректного переноса исторических данных в сжатые сроки, а также реализовать в системе нетиповые бизнес-процессы. Со всеми задачами мы успешно справились в том числе благодаря вовлеченности заказчика и тесному сотрудничеству со специалистами «Россети Юг» и «Кубаньэнерго», – сказал Руслан Разуваев, руководитель направления корпоративных внедрений CorpSoft24.