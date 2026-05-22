СПбГУТ и «Яндекс» объединяют усилия в сфере образования, искусственного интеллекта и робототехники

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и компанией «Яндекс». Предметом соглашения стала реализация совместных проектов и мероприятий в области образования и науки, а также развитие сотрудничества в сфере связи, искусственного интеллекта и робототехники. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного и равноправного партнерства.

В рамках партнерства планируется обмен экспертизой, участие представителей Яндекса в образовательных программах СПбГУТ, выполнение совместных научно-исследовательских работ, а также подготовка студентов к решению реальных отраслевых задач.

Соглашение открывает новые возможности для студентов и преподавателей СПбГУТ: от участия в стажировках и мастер-классах до совместной разработки курсов и проектов в области телекоммуникаций, искусственного интеллекта и робототехники. Для Яндекса сотрудничество с СПбГУТ открывает доступ к профильным кадрам и научному потенциалу ведущего вуза Минцифры, позволяет принимать участие в подготовке специалистов под свои технологические задачи, совершенствуя одну из ведущих образовательных экосистем страны