CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

СПбГУТ и «Яндекс» объединяют усилия в сфере образования, искусственного интеллекта и робототехники

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и компанией «Яндекс». Предметом соглашения стала реализация совместных проектов и мероприятий в области образования и науки, а также развитие сотрудничества в сфере связи, искусственного интеллекта и робототехники. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного и равноправного партнерства.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

В рамках партнерства планируется обмен экспертизой, участие представителей Яндекса в образовательных программах СПбГУТ, выполнение совместных научно-исследовательских работ, а также подготовка студентов к решению реальных отраслевых задач.

Соглашение открывает новые возможности для студентов и преподавателей СПбГУТ: от участия в стажировках и мастер-классах до совместной разработки курсов и проектов в области телекоммуникаций, искусственного интеллекта и робототехники. Для Яндекса сотрудничество с СПбГУТ открывает доступ к профильным кадрам и научному потенциалу ведущего вуза Минцифры, позволяет принимать участие в подготовке специалистов под свои технологические задачи, совершенствуя одну из ведущих образовательных экосистем страны

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290