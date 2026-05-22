«СберТех» и Enterprise представили ПАК для безопасной работы с ИИ

Компании «СберТех» и Enterprise представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) для безопасной работы с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Комплексный подход к безопасности позволит заказчикам обеспечить централизованную защиту LLM-агентов, трафика и полный контроль генеративного ИИ.

В составе ПАКа на базе высокопроизводительного сервера Enterprise-Р2201 вендора Enterprise используется технологический пул продуктов «СберТеха» — Platform V SOWA (защита API), Platform V SOWA AI (защита ИИ), и Platform V IAM (аутентификация пользователей), Platform V Pangolin DB (реляционная СУБД).

Интеграция ПАКа дает возможность сократить сроки внедрения точечных решений, обеспечить их масштабируемость по мере роста бизнеса, а также снизить зависимость от разрозненных ИТ-систем и ИИ-агентов. За счет консолидации данных в единой платформе компании получают возможность оперативно реагировать на ИБ-инциденты, быстро выявлять отклонения и внедрять алгоритмы оптимизации.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Практика внедрения решений «СберТеха» в крупнейших российских корпорациях, подтверждает готовность Platform V к работе в сложных корпоративных ИТ-средах. Объединенные продукты позволяют использовать ПАК автономно, без необходимости построения отдельной инфраструктуры, что существенно снижает стоимость их эксплуатации. Также предлагаемое решение дает готовый технологический стек для внедрения ИИ-агентов и проведения ИИ-трансформации компании».

Антон Мальцев, основатель Enterprise: «Сочетание высокопроизводительного серверного оборудования Enterprise и технологически независимой Platform V открывает новые возможности для цифровизации любой отрасли. Комплекс формирует надежную основу для решения прикладных задач — от моделирования и анализа данных до внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, включая видеоаналитику, контроль промышленной безопасности и предиктивную диагностику оборудования».

Platform V SOWA в составе ПАКа защищает API и контролирует взаимодействие между системами, предотвращает атаки и утечки данных. Решение ускоряет интеграции, обеспечивая быстрое подключение новых сервисов и продуктов через единый шлюз. Оно снижает затраты на ИБ и дает прозрачность и управление всеми API-взаимодействиями.

Ключевая особенность ПАКа — Platform V SOWA AI. Это инфраструктурное решение, которое реализует новый подход к обеспечению безопасности ИИ. Платформа представляет собой единый шлюз. Через него осуществляется весь доступ к системам искусственного интеллекта, что дает централизованный контроль запросов и ответов, управление доступом и защиту данных.

Platform V IAM — это единая точка входа во все системы. Решение соответствует всем требованиям ИБ-регулятора ФСТЭК, снижает риски несанкционированного доступа благодаря многофакторной аутентификации и строгому контролю пользователей.

ПАК также включает в себя сервер Enterprise-Р2201. ИТ-продукт разработан специально для выполнения критически важных вычислительных задач, включая работу с большими данными, ИИ и машинным обучением. Аппаратная платформа комплекса по ключевым характеристикам сопоставима с высокопроизводительными системами Enterprise-сегмента ведущих мировых вендоров.