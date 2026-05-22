«Реглаб» и «Искра Технологии» заключают соглашение для развития разработки импортонезависимых решений в сфере медицины

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между компанией «Реглаб» (российский разработчик программируемых логических контроллеров и систем промышленной автоматизации) и системным интегратором АО «Искра Технологии». Документ закрепляет намерения партнеров совместно развивать и внедрять российские аппаратно-программные решения в критически важных отраслях с фокусом на медицину и высокотехнологичное приборостроение. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Технологической базой для партнерства стал проект по созданию автоматизированной системы управления технологическим процессом экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии (АСУ ТП) «ЛУЧ У-70», который компания-интегратор «Искра Технологии» разрабатывает для НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ (Протвино). Аппаратная основа АСУ ТП создается с помощью контроллеров российского производства Regul R500 и R500S от компании «Реглаб» (всего в системе использовано 368 модулей).

Установка предназначена для лечения онкологических заболеваний высокоточным ионно-лучевым воздействием на опухоль. АСУ ТП «ЛУЧ У-70» управляет формированием и доставкой углеродного пучка, контролирует вакуум, охлаждение, а главное — обеспечивает безопасность, блокируя облучение при любых отклонениях от заданных параметров работы. Кроме того, осуществляется контроль и управление роботизированной системой позиционирования пациента, что позволяет работать с нагрузкой до 300 кг. с обеспечением точности положения до ±0,5 мм.

У проекта высокая социальная значимость. Как отмечают специалисты, методика трехмерного облучения глубоко залегающих опухолей углеродными ионами значительно менее разрушительна для здоровых тканей по сравнению с классической протонной терапией. Создание экспериментально-клинического комплекса в Протвино поможет сделать этот метод лечения доступным для пациентов, снизить радиационную нагрузку на организм, повысить выживаемость и качество жизни после лечения.

Применение российских контроллеров Regul в системе управления гарантирует, что чувствительная медицинская технология не будет зависеть от зарубежных поставок, санкционных рисков и может тиражироваться. Сама же установка остается уникальной, созданной под задачи Курчатовского института, но полученные компетенции стороны намерены применять в новых проектах для сферы медицины и здравоохранения.

«Использование российских контроллеров Regul в системе управления комплексом гарантирует независимость ее работы и соответствие строгим требованиям функциональной безопасности. Стратегическое соглашение с компанией «Искра Технологии» позволит использовать опыт, полученный при реализации проекта «ЛУЧ У-70», для новых проектов в автоматизации медицинской техники», — сказал генеральный директор компании «Реглаб» Андрей Ульянов.

В компании «Искра Технологии» подчеркнули, что сотрудничество с «Реглаб» уже доказало свою эффективность.

«Наша совместная работа над экспериментально-клиническим комплексом ионной лучевой терапии – доказательство того, что на российском рынке сформирована необходимая технологическая база для реализации сложных проектов в сфере медицины. Имеющиеся наработки и опыт наших специалистов в создании комплексных систем управления сложных технологических систем и уникальных научных установок позволит повысить доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил директор департамента автоматизации промышленности «Искра Технологии» Кирилл Крутинский.

В настоящее время проект «ЛУЧ У-70» находится в активной стадии разработки: «Искра Технологии» изготавливает оборудование, разрабатывает прикладное программное обеспечение и документацию для НИЦ «Курчатовский институт». Опытная эксплуатация должна начаться в конце 2026 г.